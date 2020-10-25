这次解禁对伊朗意味着什么？（环球热点）

2019年9月22日，伊朗举行阅兵式。

资料图片

对于伊朗而言，10月18日是不同寻常的一天。这一天，虽遭遇了美国的百般阻挠，联合国对伊朗武器禁运如期终止。专家认为，这意味着伊朗对美外交的胜利，从长期来看也有助于伊朗恢复其作为正常国家的地区和国际地位。而且，在国际多边主义遭遇单边主义挑战的当下，这也突显了国际社会维护多边主义的决心和意志。不过，美国仍然不依不饶，单方面维持对伊朗的高压政策，给地区局势增添了不确定性。

来之不易的解禁

伊朗外交部发表声明说，自10月18日起，向伊朗提供或从伊朗获取武器的所有限制措施都自动终止。伊朗可以根据自身防卫需求，不受限制地从任何来源获取任何必要的武器装备。

联合国对伊朗武器禁运可以追溯到2007年3月联合国安理会通过的第1747号决议。该决议规定禁止伊朗对外出口武器，并呼吁所有国家对向伊朗出口重型武器保持警惕和克制。2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。该协议以及随后安理会通过的第2231号决议均写明，联合国维持对伊武器禁运至伊核协议正式生效五年之后，即2020年10月18日。

这一解禁来之不易。美国曾百般阻挠。8月14日，美方在安理会上提出延长伊朗武器禁运的决议草案，结果以2票赞成、2票反对、11票弃权未能通过。8月20日，美方又要求启动安理会第2231号决议对伊朗的“快速恢复制裁”机制，遭到了13国的反对。中俄等多方表示，美国已经退出《伊核协议》，因此没有资格要求重启该机制，就连英法德等美国盟友也罕见地投出了反对票。

9月19日，美国单方面宣布，自20日起，美国对伊朗重新实施制裁。声明称，除了武器禁运外，制裁措施还包括“禁止伊朗从事与铀浓缩和再加工有关的活动、禁止伊朗测试和研制弹道导弹、禁止向伊朗转移核武器及导弹相关技术”等限制措施。同一天，美国发布了一则行政令，宣布对27个支持伊朗核导弹和常规武器项目的相关实体与个人实施制裁和出口管制。

就在联合国解除对伊朗武器禁运的同一天，美国国务院声称对伊朗武器禁运仍然有效，并扬言与伊朗开展常规武器贸易或就相关武器提供技术培训、资金支持者将遭到美国的制裁。

多边主义的胜利

“联合国对伊朗武器禁运终止，这对伊朗意味着对美外交的胜利。通过联合中俄和其他发展中国家，争取欧洲大国，伊朗暂时摆脱了外交孤立，甚至使美国在国际上陷入孤立。美国推动对伊朗政治封锁、经济制裁和军事围堵政策，并未实现‘以压促变’的目标。同时，联合国解除对伊朗武器禁运，有助于伊朗在常规武器方面的现代化，有利于增强伊朗的国防能力。”复旦大学国际问题研究院研究员孙德刚接受本报采访时说。

上海国际问题研究院副研究员金良祥在媒体撰文指出，对伊武器制裁得以解除的原因之一在于其发生的独特国际背景。单边主义和多边主义的斗争是当下国际政治斗争的主要特征之一，单边主义得不到国际社会的支持，多边主义则是美国之外的国际社会普遍诉求。伊朗制裁解除凸显了国际社会维护多边主义的决心和意志。美伊之间解除制裁之争，也是美国与国际社会之间围绕单边主义和多边主义的政治博弈；是伊朗为解除制裁所做外交努力的积极成果，更是多边主义的胜利。

伊朗外长扎里夫在社交媒体上发文说，伊朗与世界防务合作的正常化，有利于多边主义事业以及中东地区的和平与安全。

“联合国如期对伊朗解除武器禁运，表明两点：第一，美国奉行单边主义政策不得人心，不仅中俄和广大发展中国家不支持，英法德等美国的欧洲盟国也反对美国单方面退出伊核协议；第二，美国奉行绝对安全、在海湾地区构筑反对伊朗的军事联盟体系、实施对伊朗的全方位制裁和武器禁运，甚至鼓动以色列和海湾阿拉伯国家联手对付伊朗，不仅未能缓和地区形势，反而进一步造成局势紧张。”孙德刚说。

地区局势的缓和

美国仍然不依不饶。当地时间10月19日，美国又宣布制裁与伊朗航运有业务往来的几家企业和数名人员。美国国务卿蓬佩奥还放言：“我们再次对有利害关系的对象发出警告：如果你与伊朗航运做生意，你就要冒受美国制裁的风险。”

这引发了抗议。俄罗斯常驻联合国副代表德米特里·波利安斯基在社交媒体上发文表示：“美国再次采取了错误的做法，美国扮演的‘世界警察’是一个不受欢迎的角色。我们正在并且将继续与伊朗做生意，美国无权来告诉我们或者其他人什么能做，什么不能做。奉劝美国停止在这一毫无意义的努力中羞辱自己。”俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫也表示：“俄罗斯正与伊朗发展多方面的合作，军事技术领域的合作将取决于当事方的需求，并相互准备进行这种合作。”他补充说，俄罗斯不惧怕美国的制裁，因为俄方已习惯了这种行为。

“联合国解除对伊朗的武器禁运，对于俄罗斯和欧洲等军火出口商来说，是利好消息。而美国则可能继续采取‘长臂管辖’手段，制裁与伊朗进行防务合作的外国公司。”不过，孙德刚认为，“美国对伊朗的制裁手段基本已经用完，9月美国对伊朗的常规武器制裁仅具有象征意义。”

复杂多变的海湾地区安全局势或将迎来缓和期。“随着美国对伊朗‘超级遏制’政策的失败，加上海湾阿拉伯国家纷纷主张与伊朗缓和矛盾，未来海湾地区局势有可能重新回到谈判和对话轨道。2019年，伊朗提出‘霍尔木兹和平倡议’，今年10月20日，联合国安理会召开海湾地区局势部长级会议，这些都为未来海湾地区安全局势的缓和奠定了基础。”

(责编：崔越、杨牧)