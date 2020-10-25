利比亚冲突双方达成“永久”停火协议

利比亚冲突双方23日签署“永久”停火协议，且“立即生效”。

在联合国调停下，冲突双方19日起在瑞士日内瓦开始新一轮谈判，最终达成停火协议并举行签字仪式。

联合国秘书长利比亚问题代理特别代表斯蒂芬妮·威廉姆斯23日在记者会上宣布，这是一份“完全”、“适用于利比亚全境”的“永久”停火协议，立即生效。

按照协议，交战前线所有军事部队和武装组织应返回营地；从即日起，“所有雇佣军和外国作战人员”应在3个月内离开利比亚领土、领空和领海。另外，威廉姆斯说，冲突双方将组建联合警察部队。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入内乱和分裂，逐渐形成两大势力割据态势。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，国民代表大会与哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。民族团结政府获得联合国承认并得到土耳其和卡塔尔等国支持，“国民军”则获得沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、俄罗斯和法国等国支持。

“国民军”去年春季开始进攻的黎波里，一度势如破竹。民族团结政府武装在土耳其援助下，逐渐稳住阵脚并反攻，今年6月击退“国民军”，双方随后在中部城市苏尔特一带僵持。

民族团结政府和国民代表大会8月相继宣布停火，呼吁在苏尔特设立非军事区并举行总统和议会选举。双方9月就交换在押人员、开放空中和陆路运输达成初步共识。团结政府总理法耶兹·萨拉杰9月宣布将在10月底前辞职，呼吁组建新的行政机构，确保利比亚权力平稳过渡。

双方签署停火协议当天，一架客机一年多来首次从的黎波里飞抵东部城市班加西。

威廉姆斯说，落实这份停火协议仍有许多工作要做，希望它为彻底解决利比亚持续多年的危机铺平道路。

鉴于先前多次停火未能持续及外交努力失败，一些人对最新停火协议能否真正落实有疑虑。一名的黎波里居民告诉路透社：“如果没有力量或机制赶走雇佣军、阻止所有外国武装、解散所有民兵武装和搜缴所有武器，这份协议将只是一纸空文。”

欧洲联盟对双方达成永久停火协议表示欢迎，说这是恢复政治性对话的关键一步，敦促立即落实。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，希望双方能实现停火。不过，他同时对协议能否获得执行表示怀疑，理由是它“并非由最高层达成”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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