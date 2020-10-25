苏丹与以色列同意“互加好友” 巴勒斯坦谴责

美国、苏丹和以色列23日发表联合声明宣布，苏丹与以色列同意实现关系正常化，结束战争状态。苏丹由此成为两个月来与以色列关系正常化的第三个阿拉伯国家。巴勒斯坦方面随后表示谴责。

【一通电话】

美国总统唐纳德·特朗普当天邀请媒体记者在白宫椭圆形办公室见证了一次三方通话。电话那头是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡、苏丹过渡政府总理阿卜杜拉·哈姆杜克和主权委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉。

苏丹军方2019年推翻奥马尔·巴希尔政权，成立由军人和文官组成的主权委员会管理国家，同时组建过渡政府。布尔汉和哈姆杜克分别是军人和文官首领。

内塔尼亚胡在电话中告诉特朗普，“这件事改变了整个地区”。

哈姆杜克对美方把苏丹从“支持恐怖主义国家”名单中移除表示感谢。特朗普23日告知国会他打算给苏丹“摘帽”的决定。国会预计将表决通过。

苏丹本周早些时候按照美方要求把3.35亿美元赔偿款项存入指定账号。特朗普19日表态说，只要苏丹赔钱，美国就给苏丹摘掉“支恐”标签。苏丹从“支恐”名单除名后，才能获得恢复经济急需的国际援助。

美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆1998年遭“基地”组织袭击，200多人死亡。美方认定，苏丹参与这两起恐袭，为实施袭击的恐怖分子提供庇护，其中包括“基地”组织前头目本·拉丹。美国法院判定苏丹向美方受害者及家属赔偿3.35亿美元。美联社援引知情官员的话报道，苏丹赔的这笔巨款是“借的”。

特朗普23日在白宫向记者夸耀，还有“至少5个”阿拉伯国家有意加入与以色列关系正常化的阵营，其中包括沙特阿拉伯。

在美国撮合下，阿联酋和巴林上个月签署与以色列关系正常化协议，成为继埃及和约旦之后与以色列关系破冰的阿拉伯国家。

【一把操作】

三方联合声明说，苏丹和以色列将先开展经贸合作，重点是农业领域。一名不愿公开姓名的美国官员告诉路透社，正式建交事宜将“放到后面解决”。

声明说，两国将“在几周后”互派代表团谈合作。除此之外，声明没有提及建交的时间表。

路透社报道，苏丹过渡政府希望把相关议题交由议会表决，以服人心。但议会至今尚未成立。与以色列关系在苏丹是敏感问题，不少苏丹人反对与以色列建交。

苏丹过渡政府也一直小心翼翼地避免把与以色列关系正常化和摘掉“支恐”帽子挂钩，以免刺激民意。

过渡政府总理哈姆杜克在国内发表的声明未提及与以色列关系正常化，只是说摘掉“支恐”标签“打开了苏丹重返国际社会的大门”。

苏丹外交部长当天晚些时候发表电视讲话说，与以色列关系正常化要等建立立法委员会、完成宪法程序后再从长计议。

以色列媒体先前报道，美国把与以色列关系正常化当作换取“支恐”除名和经济援助的条件，要求苏丹顺从。特朗普在大选前11天宣布这一消息，明显意在为自己的外交政绩“刷分”，博取选民支持。

【一顿谴责】

巴勒斯坦总统府23日晚发表声明，“谴责和拒绝”苏丹与以色列关系正常化。巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯在声明中重申，中东地区的长治久安取决于能否结束以色列对巴勒斯坦的占领以及建立巴勒斯坦国。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人哈齐姆·卡西姆说，苏丹与以色列关系正常化“伤害了巴勒斯坦人民及其正义事业”，“也伤害了苏丹的国家利益”，“得利的只有内塔尼亚胡”。

巴勒斯坦解放组织执行委员会成员瓦西勒·阿布·优素福批评说，苏以关系正常化无异于对巴勒斯坦人“背后捅刀”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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