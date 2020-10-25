张军发表视频讲话纪念2020年联合国日

人民网联合国10月24日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军24日发表视频讲话，纪念2020年联合国日，并向古特雷斯秘书长和所有联合国工作人员送上祝福。

张军表示，今年的联合国日不同寻常。世界正在经历百年未有之大变局，正在经受新冠肺炎疫情带来的危机考验，正在面临单边主义、保护主义和霸凌行径的巨大威胁。各国人民都在思考：我们需要什么样的联合国？如何打造人类命运共同体？在联合国成立75周年系列高级别会议上，习近平主席提出了中国方案，那就是：世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以《联合国宪章》为基础的国际关系基本准则；在后疫情时代，联合国应该主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。

张军指出，新冠肺炎疫情昭示我们，人类命运紧密相连，只有支持多边主义、支持联合国、加强国际团结与合作，我们才能战胜疫情，才能更好应对各类全球性挑战。中国将继续坚定支持多边主义，坚定支持《联合国宪章》和国际法，坚定支持联合国。让我们携手努力，共同构建人类命运共同体。

1945年10月24日，《联合国宪章》生效，标志着联合国正式成立。1947年，联大通过第168(II)号决议，正式确定每年10月24日为联合国日。

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