英国福建社团联合总会举行在线公益讲座

英国福建社团联合总会举办线上公益讲座

人民网伦敦10月24日电（许立群、白天行）10月22日下午，英国福建社团联合总会在伦敦以举行在线公益讲座的形式庆祝总会成立两周年，来自英中各地上千人参加了活动。

此次活动由总会主席李光喜统筹策划，主席团及核心团队鼎力支持。联合总会两周年庆典活动原定在线下举办，因疫情原因改为线上举行。

活动中，英国皇家特许管理会计师林希鹰、英国合瑞律师事务所国际业务部门负责人郭恺、英国帝国理工哈默史密斯医院心内科护士长关剑群等专家，为大家解析后疫情时代企业转型、个人投资、税务、学生租房、疫情防范等，得到参会者的热烈响应。

联合总会执行副主席兼秘书长林希鹰在庆典活动上表示，总会在中国驻英国大使馆、福建省市各侨务部门的支持与关心下，已发展成为代言在英闽藉社团和企业利益、开展中英民间和政府各部门交流与合作的重要力量。

据介绍，过往两年，总会为中国企业及政府部门赴英商务培训、公务拜访等多次举办了招商引资、招才引智、专业培训、文化教育、人文交流等座谈会与高端论坛。新冠疫情暴发以来，该联合总会勇于担当社会责任，为中英两国抗疫工作积极行动，作出了贡献。

李光喜表示，新冠疫情不仅危及人们身体健康，也对华人企业及个人经济生活带来显著影响。为此，社团总会今后将定期举办公益讲座等活动，为大家探讨一系列关于个人及企业可能关心的话题，充分发挥联合总会的资源优势和纽带用作，积极增进在英闽籍专家、留学生与会员之间的交流与合作，做到汇聚人才、优势互补、共谋发展。

此外 ，郭恺分别从留学生租房、企业商业纠纷以及收购英国困境资产三个方面讨论了在后疫情时代及后脱欧时代的注意事项。关剑群为即将来到英国的学子或公务人士分享了英国目前疫情现状，以及如何做好疫情防护措施，并解答了来英后如何注册家庭医生、出现不适症状时的处理、如何进行核酸检测、接种冬季疫苗的渠道等问题。

(责编：崔越、杨牧)