日媒：政府或本月过后正式决定核事故污水排放入海

新华社东京10月24日电（记者华义）据日本媒体24日报道，日本政府可能在10月过后就“福岛核事故中的受污染水排放入海”一事作正式决定。此前日媒报道称日本政府将在本月27日作出这一决定。

据日本《读卖新闻》24日报道，日本经济产业大臣梶山弘志23日在内阁会议后表示，日本政府不会在27日就“福岛核事故中的受污染水排放入海”一事作出决定，现在还没到透露该决定时机的时候。《读卖新闻》和《朝日新闻》24日均报道说，日本政府可能在10月过后就“福岛核事故中的受污染水排放入海”一事作出正式决定。

此前日本媒体报道说，日本政府将于27日召开内阁会议，就“福岛核事故中的受污染水排放入海”一事作出正式决定，预计需要两年时间进行排放准备工作，现存约120万吨污染水全部处理并排放完需耗时约30年。

日本首相菅义伟21日在访问印度尼西亚时表示将尽早决定上述受污染水处理方案。日本原子能规制委员会委员长更田丰志21日表示，在依据相关标准的前提下将福岛核事故中的受污染水稀释后排放入海，不会对海洋环境和海洋生物造成影响。但有日本媒体指出，经东京电力公司处理后的上述受污染水中的放射性氚难以被清除，此外该污水中还会残留其他放射性物质。

“福岛核事故中的受污染水排放入海”方案一直受到日本全国渔业协会和福岛当地渔民强烈反对，日本大部分民众认为核污水排入大海是不负责任的行为。

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