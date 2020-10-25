书写中马友谊新的辉煌篇章（大使随笔）

中马两国虽然相隔万里，但都拥有悠久的历史和灿烂的文明，长江黄河激荡出华夏文明5000多年的浑厚底蕴，尼日尔河和塞内加尔河勾勒出马里先辈的奋斗足迹。建交60年来，任凭国际风云变幻，中马两国始终同舟共济、守望相助，不断书写友好合作的动人篇章。

60年来，中马两国始终守望互助、休戚与共。马里是撒哈拉以南非洲最早同中国建交的国家之一。中马两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持、鼎力配合，形成良好政治互信。1968年以来，中国先后向马里派出27批、共计872人次医疗队，极大推动马里医疗卫生事业发展。2013年以来，中国先后在联合国框架内向马里派出8批、共计3000多人次维和官兵，为维护马里乃至萨赫勒地区的和平与稳定作出重要贡献。面对埃博拉和新冠肺炎疫情，中国和马里相互支持、同舟共济，共同守护中马人民的生命安全和身体健康。进入新时代，马里积极参与共建“一带一路”，积极参与中非合作论坛机制建设，不断加强同中国在国际事务中的协调与合作，双边关系堪称中非友谊和南南合作的典范。

60年来，中马两国始终平等互利、合作共赢。马里地理位置优越，矿产资源丰富，历史上的“黄金商路”对马里乃至非洲大陆都产生了广泛而深远的影响，直至今日马里仍有全民经商的传统。中马建交后，中方援建的工业和民生项目为马里经济发展和工业体系奠定了良好基础，糖厂、体育场、会议中心、巴马科第三大桥等大批项目先后在马里落地。2019年7月，中马两国签署共建“一带一路”合作备忘录，进一步拓宽了两国经济合作发展前景。中国是马里最重要的贸易伙伴之一，2019年双边贸易额达6亿美元，同比增长37.2%。中马互惠互利、合作共赢的关系愈发稳固，将成为进一步深化中马和中非合作的重要力量。

60年来，中马两国始终交流互鉴、共同发展。文化教育交流逐渐成为中马关系的重要内容，培养出一批批中马友谊的传承者和接班人。从1965年开始，中国政府向2000多名马里学生提供赴华深造机会。马里阿斯基亚中学2009年起开设孔子课堂，积极传播中国文化。2018年6月，巴马科人文大学孔子学院正式揭牌，已为马里社会各界培养600多名汉语人才。中国驻马里大使馆连续两年举办中马联合春晚活动，同马里高层和当地民众一同欢度传统佳节，中国文化学习体验活动在马里民间蔚然成风。

相知无远近，万里尚为邻。中方愿以庆祝中马建交60周年为契机，继续深化两国各领域合作，积极践行真实亲诚对非政策理念和正确义利观，推动构建更加紧密的中非命运共同体，书写中马友谊和中非关系新的辉煌篇章。

（作者为中国驻马里大使）

《 人民日报 》（ 2020年10月25日 03 版）

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