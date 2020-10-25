比亚迪十八米纯电动铰接大巴在挪威首都奥斯陆运营。

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从雅典阿吉奥斯·伊奥尼斯地铁口出发，途经26个站点，行驶至阿诺·基普斯利结束。9月中旬，应希腊基础设施和交通部之邀，来自中国的电动大巴在试验路线上进行了为期两周的不载客测试，成为雅典街头一道引人注目的亮丽风景。

为改善空气质量，欧洲的传统燃油与化石燃料公交逐渐被新能源汽车取代。凭借先进的技术实力，中国制造的电动大巴正加速进入欧洲市场。

成绩单——

“第一”“最大”“最多”

这款在希腊测试的纯电动大巴由中国汽车制造商比亚迪生产，搭载行业首创动力电池热管理系统，配备360度全景影像系统和故障预警系统。希腊公共交通组织发表声明称，发展新能源、推广电动汽车是希腊政府施政重点之一，电动大巴将成为改善城市环境和生活质量的重要推动力。

希腊SKAI电视台新闻网报道说，比亚迪等中国客车制造商依靠先进技术不断扩大市场份额。10年来，中国电动大巴在欧洲公共汽车和旅游车市场份额稳步上升，成为全球电动客车的领导者之一。截至目前，中国电动大巴足迹已遍布欧洲20多国逾100个城市，销量近2000辆。

2013年，作为全欧洲第一个纯电动大巴订单，荷兰西斯蒙尼克岛将岛上大巴全部替换为比亚迪纯电动大巴。

2018年，宇通集团将14辆纯电动客车交付冰岛，成为冰岛首个进口的纯电动客车品牌。2019年，先后又有20辆和33辆宇通纯电动客车交付丹麦和芬兰。芬兰首次引进的33辆宇通纯电动公交车，成为现如今芬兰唯一正在运行的电动巴士。市民给了这款车一个亲切的别称——“大海鲈”。

2019年9月，欧洲第一条纯电动城间车线路在法国普罗旺斯地区艾克斯正式启动，这条欧洲首创的纯电动城间车线路上的所有车辆都来自宇通。

中国电动大巴在欧洲不断开拓市场，以品质取胜，助力欧洲绿色出行。

5月11日，北欧最大公共交通运营商瑞典诺比纳集团，向比亚迪追加订购13辆12米纯电动大巴；7月29日，宇通客车位于法国朗斯的欧洲配件中心正式投运，这是目前中国客车品牌在欧洲设立的最大配件中心库；8月7日，比亚迪向德国公共交通运营商Bogestra交付首批纯电动大巴；8月17日，比亚迪与西班牙核心地面公共交通运营商马德里市政交通公司签订30辆纯电动大巴采购协议，这是西班牙史上最大的纯电动大巴招标项目……

在英国，已有超过400辆比亚迪各型号电动大巴，累计运营里程超过500万公里，占英国纯电动大巴市场约60%的份额，其中在伦敦市场占有率超80%，位居第一。“在电动大巴领域，比亚迪掌握着新能源汽车芯片、电池、电机、电控及充电配套、整车制造等核心技术，拥有20多年的电池研发经验，具备较强竞争力。”比亚迪欧洲有限责任公司总经理何一鹏表示。

好口碑——

减排放、低噪音、高性能

2017年，中国中车海外电动大巴项目在奥地利第二大城市格拉茨正式投入运营，为格拉茨街景增添了一抹明快的“新能源绿”。格拉茨市市长齐格弗里德·纳格表示，格拉茨市每年公交燃油消耗600万升，电动巴士不仅可为城市省下燃油费用，减少城市噪音，而且带来了更清洁的空气。

萨尔瓦多·蒙德罗是意大利墨西拿前副市长兼交通部顾问，一直以来积极倡导并力推西西里岛零排放出行模式。2019年5月，16辆比亚迪电动大巴登陆墨西拿。“中国企业采用先进技术生产的纯电动大巴，极大促进了交通领域的可持续发展，高度契合公共交通的可持续性和科技感，我们的合作让墨西拿成为践行电动化出行的先行者！”

“经过与中国企业长达5年多的合作，比亚迪纯电动大巴在北欧地区运营里程已超过700万公里。这些车辆为当地提供更清洁、舒适、可持续的出行方案。”瑞典诺比纳集团车队经理延斯·拉斯滕表示。

“在对乘客进行的市场调查中，我们明显感受到了纯电动出行的优势：运营成本低，后期维护便利。乘客也对纯电动大巴的低噪音和环保性能高度赞赏。最重要的是，为节能减排、绿色公交事业的发展作出了巨大贡献。”英国知名巴士制造商ADL前首席执行官科林·罗伯逊表示。

新机遇——

创造就业、拓展合作

2017年4月，比亚迪在欧洲兴建的第一座电动大巴工厂在匈牙利和斯洛伐克边境的科马罗姆投产。这是中国企业在欧洲投资兴建的第一座电动车工厂，为科马罗姆带来300多个就业岗位。

在宽敞明亮的大巴工厂车间，从事汽车行业40余年的汽车工程师加博尔忙碌地穿梭于生产线。

“3年多前，中国企业来到这里，带来了先进的电动汽车技术，也为当地人提供了稳定和优越的工作机会，我们都以在世界最先进的新能源客车生产企业工作而感到自豪。在这里，不分国别、没有界限，人们在为绿色未来共同奋斗。”加博尔说。

比亚迪在匈牙利、法国、英国、瑞典、意大利等欧洲多个国家以各种方式实现与当地合作伙伴、零部件供应商、学校的本地化合作，为当地创造了大量就业与合作机会。

事实上，比亚迪等企业，不仅输出产品，还积极参与多个国家和地区的新能源车标准制定，在欧洲拥有本地化产品研发和设计团队。随着欧洲国家碳排放控制进程的加快，中国纯电动车在欧洲正迎来新的机遇。

7月中旬，102辆宇通纯电动大巴开始分批次交付挪威。今年年底，这些大巴就能穿梭在挪威卑尔根市的大街小巷。挪威凯奥雷斯公司首席执行官格里·米里亚姆·奥尔森说：“有了这些大巴，卑尔根每年可少排放约380万千克二氧化碳。”

基于卑尔根地形复杂、气候多样，宇通安排工程师前往卑尔根进行针对性的路谱采集，根据运营线路合理匹配动力系统方案，优化控制策略，满足客户个性化需求。宇通客车产品线工程师范又天表示：“这批订单的设计、生产，包括最终交付，我们进行全程跟拍，通过云端进行实车查验，提升了沟通效率，也保证了客户的验车效果。”

在冰岛运营了20个月的宇通纯电动客车，凭借在低温环境下超高的续航里程、低电耗、低噪音、高舒适性表现，赢得了冰岛公交运营商和乘客的普遍好评。宇通客车在冰岛的合作方GT集团首席执行官本尼迪克特·古德森表示：“这完全超出了我们的预期！中国企业不仅产品很棒，售后服务支持同样非常完善，这些绿色客车用实力彰显了中国制造的可靠形象和魅力。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年10月25日 03 版）

(责编：白宇)