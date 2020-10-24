人民网>>国际

综合消息：中东新冠疫情持续蔓延 多国单日新增病例再创新高

2020年10月24日14:14  来源：新华网
 
原标题：综合消息：中东新冠疫情持续蔓延 多国单日新增病例再创新高

　　新华社巴格达10月23日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情持续蔓延，一些国家单日新增病例数再创新高，多国政府继续实施严格的防疫措施。

　　伊朗卫生部23日宣布，过去24小时，伊朗新增新冠确诊病例6134例，为疫情出现以来的最高值。该国累计确诊556891例，累计死亡31985例，累计治愈446685例，目前4933例为重症。

　　伊朗总统鲁哈尼22日出席国家疫情防控指挥部会议时强调，应将切断疫情传播链条作为首要工作，尽快推出扩大检测、智能跟踪等有效措施。国家疫情防控指挥部决定，43个疫情最严重的城市自下周一起实施为期一周的严厉防疫措施，必要时可延期。

　　摩洛哥23日新增死亡病例数创疫情暴发以来的最高纪录。摩卫生部当日发布数据显示，该国过去24小时新增确诊3685例，新增死亡73例。截至22日晚，累计确诊190416例，累计治愈157175例，累计死亡3205例。

　　沙特阿拉伯卫生部23日宣布，该国过去24小时新增确诊383例，累计确诊344157例，累计治愈330578例，累计死亡5264例。现存确诊病例数为8315例，其中重症796例。沙特内政部22日重申，对于任何不遵守在公共场合戴口罩等疫情防控措施的人，将被处以1000里亚尔（约合266美元）的罚款。

　　以色列卫生部23日公布数据显示，该国当天新增确诊病例593例，累计确诊308840例，新增死亡10例，累计死亡2329例，累计治愈290130例。以色列从10月18日起开始“封城”退出计划的第一阶段，但目前大多数学校及商业活动依然保持关闭状态。

　　土耳其卫生部23日说，在过去24小时里，该国对115979人进行了检测，新增确诊2165例，累计确诊357693例，累计死亡9658例，累计治愈311520例。土耳其卫生部长科贾表示，土最大城市伊斯坦布尔的新冠确诊病例数占到全国总数的40%，是首都安卡拉病例数的5倍。政府已在伊斯坦布尔加强了对病例密切接触者的筛查，增加了检测数量。

　　阿拉伯联合酋长国卫生和预防部23日发布的新冠疫情数据显示，该国当天对120351人进行了检测，其中新增确诊1563例，累计确诊122273例，新增死亡1例，累计死亡475例，新增治愈1704例，累计治愈115068例。

　　还有一些中东地区国家23日更新了累计确诊病例数：突尼斯47214例，伊拉克445949例，卡塔尔130711例，科威特120232例，巴勒斯坦61183例，阿尔及利亚55630例，利比亚53384例，约旦48930例，叙利亚5319例。（执笔记者：张淼；参与记者：陈霖、尚昊、黄灵、苏小坡、王薇、冀泽、陈斌杰、涂一帆、王峰、郑思远、杨元勇、李碧念、潘晓菁、熊思浩、郑一晗）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved