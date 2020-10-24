原标题：综合消息：中东新冠疫情持续蔓延 多国单日新增病例再创新高

新华社巴格达10月23日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情持续蔓延，一些国家单日新增病例数再创新高，多国政府继续实施严格的防疫措施。

伊朗卫生部23日宣布，过去24小时，伊朗新增新冠确诊病例6134例，为疫情出现以来的最高值。该国累计确诊556891例，累计死亡31985例，累计治愈446685例，目前4933例为重症。

伊朗总统鲁哈尼22日出席国家疫情防控指挥部会议时强调，应将切断疫情传播链条作为首要工作，尽快推出扩大检测、智能跟踪等有效措施。国家疫情防控指挥部决定，43个疫情最严重的城市自下周一起实施为期一周的严厉防疫措施，必要时可延期。

摩洛哥23日新增死亡病例数创疫情暴发以来的最高纪录。摩卫生部当日发布数据显示，该国过去24小时新增确诊3685例，新增死亡73例。截至22日晚，累计确诊190416例，累计治愈157175例，累计死亡3205例。

沙特阿拉伯卫生部23日宣布，该国过去24小时新增确诊383例，累计确诊344157例，累计治愈330578例，累计死亡5264例。现存确诊病例数为8315例，其中重症796例。沙特内政部22日重申，对于任何不遵守在公共场合戴口罩等疫情防控措施的人，将被处以1000里亚尔（约合266美元）的罚款。

以色列卫生部23日公布数据显示，该国当天新增确诊病例593例，累计确诊308840例，新增死亡10例，累计死亡2329例，累计治愈290130例。以色列从10月18日起开始“封城”退出计划的第一阶段，但目前大多数学校及商业活动依然保持关闭状态。

土耳其卫生部23日说，在过去24小时里，该国对115979人进行了检测，新增确诊2165例，累计确诊357693例，累计死亡9658例，累计治愈311520例。土耳其卫生部长科贾表示，土最大城市伊斯坦布尔的新冠确诊病例数占到全国总数的40%，是首都安卡拉病例数的5倍。政府已在伊斯坦布尔加强了对病例密切接触者的筛查，增加了检测数量。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部23日发布的新冠疫情数据显示，该国当天对120351人进行了检测，其中新增确诊1563例，累计确诊122273例，新增死亡1例，累计死亡475例，新增治愈1704例，累计治愈115068例。

还有一些中东地区国家23日更新了累计确诊病例数：突尼斯47214例，伊拉克445949例，卡塔尔130711例，科威特120232例，巴勒斯坦61183例，阿尔及利亚55630例，利比亚53384例，约旦48930例，叙利亚5319例。（执笔记者：张淼；参与记者：陈霖、尚昊、黄灵、苏小坡、王薇、冀泽、陈斌杰、涂一帆、王峰、郑思远、杨元勇、李碧念、潘晓菁、熊思浩、郑一晗）

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