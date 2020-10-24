人民网>>国际

阿尔塞当选玻利维亚新总统

2020年10月24日14:10  来源：新华网
 
原标题：阿尔塞当选玻利维亚新总统

　　新华社利马10月23日电（记者张国英）拉巴斯消息：玻利维亚最高选举法院23日宣布，“争取社会主义运动”候选人、前经济部长路易斯·阿尔塞在18日举行的总统选举中获胜，当选新一任玻利维亚总统。

　　根据玻最高选举法院公布的最终统计结果，阿尔塞获得55.1%的选票，其主要对手公民社群党候选人、前总统卡洛斯·梅萨获得28.83%的选票，另一位候选人“我们相信”组织候选人费尔南多·卡马乔获得14%的选票。

　　阿尔塞现年57岁，曾先后在玻利维亚前总统莫拉莱斯三届政府中担任财政和经济部长，被称为创造玻“经济奇迹”的人。他23日在推特上表示将不辜负玻利维亚人民的信任，并强调自己面临的最大挑战是重建玻利维亚，以恢复国家稳定。

　　梅萨19日已承认败选，并向阿尔塞表示祝贺。

　　美洲国家组织秘书长阿尔马格罗日前也向阿尔塞表示祝贺。他说，玻利维亚人民以投票方式表达了他们的意愿，他希望当选总统和副总统在未来执政中取得成绩。

　　玻临时总统阿涅斯此前祝贺阿尔塞的同时表示，请新一届政府执政时坚持民主，并以国家利益为重。

　　本月18日，玻利维亚举行总统和议会选举。玻利维亚全国约648万选民前往投票站投票，达到注册选民人数的88%。

　　玻利维亚大选每5年举行一次。2019年11月，时任总统莫拉莱斯因陷入选举舞弊风波而被迫辞职。时任参议院第二副议长阿涅斯宣布就任临时总统，临时政府随后决定重新举行大选，日期定于今年5月3日。受新冠疫情影响，大选数次推迟。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved