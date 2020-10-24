原标题：阿尔塞当选玻利维亚新总统

新华社利马10月23日电（记者张国英）拉巴斯消息：玻利维亚最高选举法院23日宣布，“争取社会主义运动”候选人、前经济部长路易斯·阿尔塞在18日举行的总统选举中获胜，当选新一任玻利维亚总统。

根据玻最高选举法院公布的最终统计结果，阿尔塞获得55.1%的选票，其主要对手公民社群党候选人、前总统卡洛斯·梅萨获得28.83%的选票，另一位候选人“我们相信”组织候选人费尔南多·卡马乔获得14%的选票。

阿尔塞现年57岁，曾先后在玻利维亚前总统莫拉莱斯三届政府中担任财政和经济部长，被称为创造玻“经济奇迹”的人。他23日在推特上表示将不辜负玻利维亚人民的信任，并强调自己面临的最大挑战是重建玻利维亚，以恢复国家稳定。

梅萨19日已承认败选，并向阿尔塞表示祝贺。

美洲国家组织秘书长阿尔马格罗日前也向阿尔塞表示祝贺。他说，玻利维亚人民以投票方式表达了他们的意愿，他希望当选总统和副总统在未来执政中取得成绩。

玻临时总统阿涅斯此前祝贺阿尔塞的同时表示，请新一届政府执政时坚持民主，并以国家利益为重。

本月18日，玻利维亚举行总统和议会选举。玻利维亚全国约648万选民前往投票站投票，达到注册选民人数的88%。

玻利维亚大选每5年举行一次。2019年11月，时任总统莫拉莱斯因陷入选举舞弊风波而被迫辞职。时任参议院第二副议长阿涅斯宣布就任临时总统，临时政府随后决定重新举行大选，日期定于今年5月3日。受新冠疫情影响，大选数次推迟。

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