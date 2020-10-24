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埃及举办第四届古纳电影节

2020年10月24日14:07  来源：新华网
 
原标题：埃及举办第四届古纳电影节

　　新华社埃及胡尔加达10月23日电（记者吴丹妮 艾哈迈德·沙菲克）23日晚，在采取多项防疫措施的前提下，第四届古纳电影节在埃及红海海滨小镇胡尔加达拉开帷幕，其间将放映60余部电影。

　　本届电影节将持续至31日，放映的电影中有11部为全球首映，部分已在威尼斯、多伦多等国际电影节上放映并受到关注。此外，电影节期间还将举办一系列主题工作坊和小型研讨会。

　　电影节联合创始人萨米·萨维里斯在接受新华社记者采访时表示，疫情给本届电影节的举办带来不少挑战，能够顺利开幕十分不易。为了保证有足够的社交距离，电影节开幕式还选择了比以往更大的新场地。

　　埃及著名演员萨米尔·萨布里表示，新冠疫情令全球电影产业遭受冲击，希望电影节的举办能对整个产业产生积极推动作用。

　　首届古纳电影节于2017年9月举行，吸引了40多个国家的69部影片参映。电影节以埃及红海之滨小城古纳命名，举办地胡尔加达位于古纳以北20公里。

　　埃及电影业历史悠久。早在1896年，首都开罗和亚历山大就开始放映电影。整个20世纪，埃及影视行业几乎一直是中东地区的领头羊，一度占据整个中东电影市场份额的四分之三。然而2011年以来，埃及政局不稳、社会动荡，导致电影产业发展受阻。

(责编：燕勐、杨牧)
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