人民网>>国际

美国再挥制裁大棒　伊朗驻伊拉克大使被“拉黑”

2020年10月24日14:07  来源：新华网
 
原标题：美国再挥制裁大棒　伊朗驻伊拉克大使被“拉黑”

　　美国政府22日宣布对伊朗追加制裁，被列入黑名单的对象包括伊朗驻伊拉克大使伊拉吉·马斯杰迪和5个伊朗实体。伊朗当天予以谴责。

　　美国财政部发表声明称，马斯杰迪是今年1月在巴格达遭美军袭杀的伊朗伊斯兰革命卫队高级将领卡西姆·苏莱曼尼的亲信。

　　声明说：“伊朗政府任命革命卫队官员为外交大使，以达到其破坏地区稳定的目的……马斯杰迪负责一个训练和支持伊拉克民兵组织的计划。在他指使和支持下，这些组织发动袭击，导致驻伊拉克美军和其他盟军人员死伤。”

　　美国驻伊拉克使领馆和军事基地近来遭遇一系列火箭弹袭击。美方认定伊朗支持的伊拉克什叶派民兵武装是背后黑手。

　　另外5个受到美国制裁的对象包括伊朗伊斯兰革命卫队、革命卫队麾下的海外行动分队“圣城旅”、伊斯兰广播电视联合会、网络媒体联合会和一个与革命卫队有关联的智库。

　　美国财政部声称，上述5个组织在美国大选前借助互联网散布不实信息、误导美国选民、制造分裂。不过美国财政部没有提供证据。

　　按照法新社说法，美国对伊朗追加的最新制裁基本没有实质影响，因为伊朗革命卫队、“圣城旅”早已在美方制裁名单中。

　　伊朗外交部22日召唤代表美国在伊朗利益的瑞士大使，否认美方“杜撰的拙劣指控”。

　　伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德说，美国当局“在大选前抛出毫无根据的指控，目的是通过推卸责任，推动其预先设定好的、不民主的剧本”。

　　美国2018年5月单方面退出伊核问题全面协议并恢复对伊制裁。美方后来多次追加制裁。今年9月21日，美方宣布制裁27个关联伊朗核、导弹和常规武器项目的个人和实体。伊朗官员当时回应说，美国举措“毫无新意”，不会对伊朗核项目产生任何影响。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved