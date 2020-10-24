原标题：美国再挥制裁大棒 伊朗驻伊拉克大使被“拉黑”

美国政府22日宣布对伊朗追加制裁，被列入黑名单的对象包括伊朗驻伊拉克大使伊拉吉·马斯杰迪和5个伊朗实体。伊朗当天予以谴责。

美国财政部发表声明称，马斯杰迪是今年1月在巴格达遭美军袭杀的伊朗伊斯兰革命卫队高级将领卡西姆·苏莱曼尼的亲信。

声明说：“伊朗政府任命革命卫队官员为外交大使，以达到其破坏地区稳定的目的……马斯杰迪负责一个训练和支持伊拉克民兵组织的计划。在他指使和支持下，这些组织发动袭击，导致驻伊拉克美军和其他盟军人员死伤。”

美国驻伊拉克使领馆和军事基地近来遭遇一系列火箭弹袭击。美方认定伊朗支持的伊拉克什叶派民兵武装是背后黑手。

另外5个受到美国制裁的对象包括伊朗伊斯兰革命卫队、革命卫队麾下的海外行动分队“圣城旅”、伊斯兰广播电视联合会、网络媒体联合会和一个与革命卫队有关联的智库。

美国财政部声称，上述5个组织在美国大选前借助互联网散布不实信息、误导美国选民、制造分裂。不过美国财政部没有提供证据。

按照法新社说法，美国对伊朗追加的最新制裁基本没有实质影响，因为伊朗革命卫队、“圣城旅”早已在美方制裁名单中。

伊朗外交部22日召唤代表美国在伊朗利益的瑞士大使，否认美方“杜撰的拙劣指控”。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德说，美国当局“在大选前抛出毫无根据的指控，目的是通过推卸责任，推动其预先设定好的、不民主的剧本”。

美国2018年5月单方面退出伊核问题全面协议并恢复对伊制裁。美方后来多次追加制裁。今年9月21日，美方宣布制裁27个关联伊朗核、导弹和常规武器项目的个人和实体。伊朗官员当时回应说，美国举措“毫无新意”，不会对伊朗核项目产生任何影响。（王宏彬）（新华社专特稿）

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