原标题：美斡旋纳卡冲突 难获外交加分

美国国务卿迈克·蓬佩奥定于23日在华盛顿会晤亚美尼亚、阿塞拜疆外交部长，寻求结束纳戈尔诺－卡拉巴赫地区持续近一个月的武装冲突。

只是，国际媒体并不看好斡旋前景。克里姆林宫新闻秘书德米特里·佩斯科夫22日说，亚阿两国迄今没有遵守在莫斯科达成的停火协议。

【外长会】

依照计划，蓬佩奥23日上午先见阿塞拜疆外长杰洪·巴伊拉莫夫，随后与亚美尼亚外长祖赫拉卜·姆纳察卡尼扬会谈。暂不清楚是否会举行三边会晤或亚阿两国外长会晤。

阿塞拜疆驻美大使埃琳·苏莱曼诺夫早些时候说，不排除阿亚两国外长在华盛顿“不期而遇”的可能性。理想的话，两国不久可恢复谈判，“我们希望实质性对话”。

亚美尼亚驻美大使瓦鲁然·涅尔谢相说：“我们认为，除了在相互妥协的基础上就这场冲突达成和平解决方案，没有其他选项。”他称赞蓬佩奥本周敦促土耳其不要导致危机升级。土耳其在纳卡冲突中支持阿塞拜疆。

亚阿外长先前在莫斯科分别会晤俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫。俄总统弗拉基米尔·普京22日说，“我非常希望我们的美国伙伴与我们一致行动”，帮助找到解决方案。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，因纳卡地区归属问题，阿塞拜疆和亚美尼亚一度爆发战争，后长期处于敌对状态，冲突时有发生。美国、俄罗斯和法国是欧洲安全与合作组织斡旋纳卡问题的明斯克小组共同主席国。

【停火难】

美国《政治报》网站报道，美国总统选举投票在即，斡旋纳卡冲突将给唐纳德·特朗普政府提供展现全球领导力的机会。只是，要借此给寻求连任的特朗普加“外交分”，并不容易。

路透社报道，阿亚两国外长赴美前夕，阿塞拜疆和亚美尼亚各自报告纳卡等地发生交火或炮击、空袭。持续交火正一点点侵蚀和平的希望。

自亚阿两国9月27日在纳卡地区发生新一轮冲突以来，俄罗斯斡旋，两次达成停火，但均未持久。法新社称，外交手段目前看来似乎已耗尽。

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬21日说，纳卡问题现阶段无法通过外交渠道解决，并且这一情况将持续很长时间。

阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫在《日本经济新闻》22日播发的采访中说，不排除与帕希尼扬在莫斯科会谈的可能性，但他尚未从普京那里得到访问莫斯科的邀请。达成和平协议的前景“非常遥远”。

【伤亡增】

阿利耶夫22日在推特上宣布，阿塞拜疆军队已完全控制卡拉巴赫南部阿塞拜疆与伊朗接壤的边境地区。

亚美尼亚方面否认这一说法。不过，帕希尼扬本周早些时候说，亚美尼亚在前线面临“困难形势”。

按照法新社的说法，这是一项重要战果。阿塞拜疆一直渴望重新完全控制纳卡地区，但分析师认为，很难单纯依靠军事手段达成该目标。

普京22日说，俄方相信，这一轮冲突造成的死亡人数正逼近5000人，冲突双方各占一半。

法新社报道，纳卡当局和阿塞拜疆军方均宣称给对方造成沉重损失。根据纳卡当局、亚美尼亚和阿塞拜疆政府发布数据，迄今已证实的死亡人数未超过1000人，包括平民。只是，阿塞拜疆方面未公开军队伤亡情况，实际人数恐怕要高得多。（胡若愚）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)