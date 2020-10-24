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新规起效　美国总统竞选终辩变有序

2020年10月24日09:21  来源：新华网
 
原标题：新规起效　美国总统竞选终辩变有序

　　美国共和党总统候选人、现总统唐纳德·特朗普22日晚与民主党总统候选人、前副总统乔·拜登举行最后一场辩论，这是两人在11月3日选举日前最后一次面对面“对决”。

　　与9月底混乱的首辩相比，本场辩论“有礼有序”，出乎不少媒体意料。仍在美国肆虐的新冠疫情是当晚焦点议题之一，特朗普和拜登还互指对方腐败。有专家认为，距大选仅约12天，这场辩论可能难以撼动选情大势。

　　【“惊人”有礼】

　　法新社报道，这场在田纳西州纳什维尔市举行的辩论“最惊人”的一点或许是，与首辩相比两名候选人相对有礼。

　　为杜绝首辩时双方相互插话的混乱局面，美国总统竞选辩论委员会增设麦克风静音规则：主题辩论开始阶段，一方候选人作两分钟主旨发言时，另一方麦克风关闭，但在后续自由辩论时会保持开通。按美联社说法，两名候选人、特别是特朗普在最后一场辩论中的插话频率远低于首场辩论，两人基本避免同时讲话。

　　特朗普甚至会询问主持人克丽丝滕·韦尔克，能否就拜登发言作进一步回应，并多次就获准发言表达感谢。

　　不过，两人仍难免相互挖苦。就疫情初期拜登取消一切现场竞选活动，特朗普称“我们可不能像乔那样把自己锁在地下室里”。拜登也提及特朗普刻意淡化疫情威胁，还曾建议“用消毒液杀死新冠病毒”。

　　新冠疫情迄今已造成逾22.1万美国人病亡。当晚的辩论为防控疫情采取诸多措施：现场观众仅约200人，每人入场前接受病毒检测，就座时保持距离，全程戴口罩。特朗普和拜登竞选团队在辩论开始前分别宣布，两人检测结果呈阴性。

　　美联社说，总体而言，美国选民在家中观看了一场他们9月29日没能见到的正式辩论。这可能缘于特朗普意识到，首辩中表现出的“过度攻击性”已导致一些老年选民和城郊女性选民从共和党转投民主党。

　　【互有攻守】

　　两人当晚就新冠疫情、外部势力干预选举、朝核问题、种族歧视和气候变化等议题交锋。特朗普谈及疫情时重复先前说法，称新冠疫苗“数周内”问世、美国无法承受再度关停经济、“疫情正在消退”、美国人“正习惯与新冠病毒共处”等。拜登直言：“需为这么多死亡负责的人不应继续出任美国总统。”

　　昆尼皮亚克大学22日公布民调显示，近六成美国民众认为疫情已失控。

　　另一焦点议题是主持人所称“涉外事务纠葛”和两人所涉财务丑闻。特朗普要求拜登正面回应其子亨特等家人收受外国政治献金传闻，遭拜登明确否认，称“从没收过外国一分钱”。拜登反指特朗普与外国有商业联系，且始终不愿公开纳税记录。拜登还面对镜头向选民“喊话”：特朗普有意抛出这些“胡说八道”的事，但选举“不关乎他家或我家，只关乎你家”。

　　按美联社说法，两人就外交政策的辩论浅尝辄止。特朗普自称避免了朝鲜半岛发生核战争。拜登则说，如果朝鲜愿削减核能力，他胜选后愿与朝鲜最高领导人金正恩会谈。

　　按路透社说法，特朗普仍自我标榜“圈外人”，抨击拜登近50年政坛生涯成就寥寥。拜登则屡次提起特朗普执政4年对经济造成的冲击。美联社解读，两人都难以解释在职时没有取得更多成绩的原因，只好以惯用战术“甩锅”国会。

　　【大局已定？】

　　多家媒体推断，迄今已有超过4700万美国选民投出选票，尚未决定投票给哪名候选人的选民所剩不多。特朗普的支持率在近期多项民调中落后于拜登，22日的辩论原本被视作特朗普扭转选情走向的最后一个重大机遇。但按法新社说法，特朗普和拜登当晚“都未能给对方致命一击”。

　　密歇根大学总统竞选辩论专家阿伦·考尔说，“两名候选人明显吸取了首场辩论效果太差的重要教训”，只是彻底改变大选走向“可能为时已晚”。

　　美国“清晰政治”网站最新民调显示，拜登在全国的平均民意支持率领先特朗普近8个百分点。特朗普在12个“战场”州中的8州落后，但落后幅度几乎全在误差范围内，且过去一周呈缩小趋势。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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