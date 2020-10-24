原标题：联合国：利比亚冲突双方达成“永久”停火协议

新华社日内瓦10月23日电（记者聂晓阳 陈俊侠）联合国官员23日宣布，利比亚冲突双方当天在日内瓦签署停火协议，决定从即日起在利比亚全境实行“完全和永久”停火。

联合国秘书长利比亚问题代理特别代表、联合国利比亚支助特派团负责人斯蒂芬妮·威廉姆斯在日内瓦举行的新闻发布会上表示，今天对利比亚人民来说是一个值得庆祝的日子。利比亚全面永久停火协议的签署，也是对联合国秘书长古特雷斯有关在新冠疫情暴发期间实现全球停火倡议的直接回应。

她表示，根据最新签署的停火协议，利比亚冲突双方同意组建一个联合机构监督停火协议的实施，并立即开始对利比亚境内所有武装组织和人员进行识别和归类，以便为未来的全国统一整编铺平道路。同时，利比亚境内所有外国雇佣兵和战斗人员应在3个月内离开利比亚。

威廉姆斯表示，在当天的停火协议签署仪式上，冲突双方还重申将继续释放善意并建立互信，停止相互攻击和传播仇恨言论。同时，联合国利比亚支助团还将继续努力，在军事谈判取得突破的同时，尽快推动双方在政治和经济谈判上取得实质性进展。

最新一轮利比亚联合军事委员会“5+5”和谈19日在日内瓦开启，即利比亚冲突双方各派5名代表参加谈判。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，冲突双方在利比亚境内形成割据对峙之势。今年1月，联合国牵头的利比亚问题国际会议在德国首都柏林举行，与会各方同意以政治方式而非军事方式解决利比亚问题，并在军事、政治和经济三个轨道上展开谈判。

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