原标题：苏丹与以色列同意实现关系正常化

新华社华盛顿10月23日电（记者刘品然）美国、苏丹、以色列23日发表联合声明说，三国领导人同意苏丹与以色列实现关系正常化。同一天，美国总统特朗普决定将苏丹从美方“支持恐怖主义国家”名单中移除。

据美国白宫发布的联合声明，特朗普、苏丹主权委员会主席布尔汉和过渡政府总理哈姆杜克、以色列总理内塔尼亚胡当天通电话，“同意苏丹和以色列实现关系正常化，结束两国间的战争状态”。三国领导人同意开展经贸合作，初期重点将放在农业方面。

白宫23日早些时候在一份声明中说，苏丹过渡政府已于22日将3.35亿美元赔偿款转至为美国的恐怖主义受害者及其家属开设的第三方账户。特朗普已正式通知国会，决定将苏丹从美方“支恐国家”名单中移除。

内塔尼亚胡23日发表电视讲话说，以色列和苏丹关系正常化是“一个巨大的转变”。两国代表团将很快召开会议，讨论农业、贸易及其他领域的合作。

苏丹主权委员会当天在一份声明中说，美国将苏丹从“支恐国家”名单中移除，是“苏丹人民在恢复尊严斗争中取得的胜利”，将对苏丹政治、经济、对外关系等产生“深远影响”。

巴勒斯坦总统府23日晚发表声明，“谴责和拒绝”苏丹与以色列实现关系正常化。声明说，苏丹与以色列实现关系正常化违反了阿盟首脑会议决议、阿拉伯和平倡议以及联合国安理会第1515号决议精神。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人卡西姆表示，苏丹与以色列实现关系正常化伤害了巴勒斯坦人民及其正义事业。

在美国撮合下，以色列近期已与阿联酋和巴林签署关系正常化协议。相关协议遭到巴勒斯坦各方的反对。

美国政府1993年将苏丹列入“支恐国家”名单。苏丹过渡政府2019年成立后，一直寻求将苏丹从美国认定的“支恐国家”名单中移除。

本月19日，特朗普在社交媒体上说，美方在收到苏丹的赔偿款后将把苏丹从“支恐国家”名单中移除。美国媒体当天援引美方官员的话报道说，美方把苏丹从“支恐国家”名单中移除的工作完成后，苏丹和以色列可能在数日内实现关系正常化。（参与记者：尚昊、马意翀、熊思浩）

(责编：燕勐、杨牧)