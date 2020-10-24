武汉大学英国校友会开展线上公益讲座活动

人民网伦敦10月24日电 由武汉大学英国校友会、雅安市雨城区政府、雅安市雨城区教育局、雅安市雨城区孔坪乡中心学校（武汉大学校友孔坪小学）、武汉大学四川校友会主办的系列公益讲座活动正式拉开帷幕。

武汉大学校友、目前就就读于伦敦大学国王学院的罗祎敏主持本次活动。

在讲座中，主讲人王欣教授，英国曼彻斯特大学生物医学卫生学院心血管系副主任、英国药理学报执行编辑，毕业于武汉大学医学院临床医学专业，后就读英国曼彻斯特大学并获得博士学位，简要介绍了自己的求学经历，并深入浅出地讲解了武汉大学和曼彻斯特大学的历史、建筑等社会文化知识。

讲座从英国的风景、食物等小朋友感兴趣的方面切入，在保证知识性的同时，又富有趣味和启发性，为小朋友们的增加了许多有趣的的小知识。

王欣教授还讲解了英国的教育体系，让小朋友和老师们更多地了解不同的教学模式，丰富了孩子们对于学习的认识，同时也给参与讲座的老师们提供了更为灵活的教学可能性。

武汉大学英国校友会会长萧岚女士简要介绍了英国校友会近年来的发展，以及孔坪小学与武汉大学的深厚联系，并真诚地期待能依托武汉大学英国校友会的人才优势为孩子们开拓视野、助力他们实现更高、更远的人生追求。雅安市雨城区政府的曹区长也向孩子表达了诚挚的问候。（李向明）

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