脱欧后首份“大单”英日签署贸易协定

日本和英国两国政府23日签署双边自由贸易协定。这是英国脱离欧洲联盟后与主要经济体达成的第一份贸易协定。如获双方立法机构批准，协定将于明年1月1日生效，英国届时已结束脱欧“过渡期”，不再受欧盟贸易规则约束。

英与多国谈判进展缓慢

唯有与日本顺畅推进

日本外务大臣茂木敏充和英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯当天在日本首都东京签署《英日全面经济伙伴关系协定》。

这是英国今年1月底“脱欧”以来达成的第一份重大贸易协定，英方颇受鼓舞。英国同时与欧盟、美国、澳大利亚、新西兰等主要贸易伙伴谈判“脱欧”后贸易协定，但进展缓慢，唯有与日本的谈判顺畅推进。两国6月启动谈判，8月就大多数领域达成一致，9月11日经视频会议宣布原则上达成协议。

双方都称之为“里程碑式”协议，有助于促进自由贸易和双边关系。英国政府还视之为它加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的铺垫。这一协定原版为《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），覆盖北美、南美和亚太地区12个国家。美国总统唐纳德·特朗普上任后宣布退出TPP，日本劝说美方改变立场无望后，积极推进其余各方重新签订“11国版TPP”，即CPTPP。

特拉斯说，“协议提供英国企业进入亚太地区的门户……也为（英国）加入（11国版）TPP铺路”。茂木说，日本欢迎英国加入11国版TPP，“并将继续给予必要支持”。

英日自贸协定条款大部分

参照日本与欧盟现有自贸协定

按照共同社的说法，英日自贸协定条款大部分参照日本与欧盟现有自贸协定。

根据协议条款，英国将逐步削减对日本汽车的进口关税，直至2026年实现零关税，与日欧现有贸易协定条款一致。英国还将立即取消对日本火车车厢和汽车零部件的进口关税。日本则承诺对英国农产品所征关税保持与现有日欧协议一致水平。

在电子商务和金融服务领域，日英协议比日欧协议所定规则覆盖面更广，包括禁止双方政府要求企业公开用于人工智能技术和加密数据的算法。英国政府先前说，日英协议可使其出口日本的产品99%免税；从较长远角度看，与2018年相比，协定估计可使英日贸易总额增加大约152亿英镑（约合1328亿元人民币）。协议仍需英国议会和日本国会审议通过才能生效。

日企担心英国和欧盟

无法在年底前达成贸易协定

截至今年12月31日的11个月过渡期内，英国仍需遵守欧洲单一市场和关税同盟规则。日本企业界虽然对英日协定表示欢迎，但也担心英国和欧盟无法在年底前达成贸易协定，那样日企在欧洲的业务难免受冲击。日本外相茂木也希望英欧尽快达成贸易协定。他说，许多日本企业已扩大在英国的业务规模，把后者当成“通往欧洲大陆的门户”，因而“英国脱离欧盟之后，维持英国与欧盟之间的供应链（正常运作）极其重要”。据新华社

(责编：白宇)