美国是环境领域的“共识破坏者”和“麻烦制造者”

新华社北京10月23日电 （记者成欣）美国某些政客近来在气候变化和环境保护问题上屡屡对中国进行攻击抹黑。专家表示，美国才是国际环境合作的最大破坏者和全球环境的最大威胁，是公认的“共识破坏者”和“麻烦制造者”。美方不仅对自身劣迹视而不见，反而抹黑攻击在这一领域采取积极行动并获得国际社会好评的中国，这完全是一场玩弄“双标”的政治闹剧。

中国外交部网站近日发布了《美国损害环境事实清单》和《美国损害全球环境治理报告》两份文件，用事实和数据还原美国在环境领域的斑斑劣迹，戳破美国一些人“贼喊捉贼”的把戏。

中国国际问题研究院亚太研究所特聘研究员项昊宇认为，这两份文件以事实说话，揭露了美国某些政客在环境问题上奉行双重标准的丑恶嘴脸。“文件有理有据，通过摆事实、讲道理，列举了美国在环境问题上的种种倒行逆施，是对近来美国在环境问题上对中国等发展中国家妄加指责抹黑行径的有力回应。”

退出气候变化《巴黎协定》、怠于履行国际义务、缺席多领域多边环境条约、妨碍多边环境进程……专家表示，作为最先进的发达国家，美国在参与和遵守多边环境条约方面劣迹斑斑，极大地损害了全球环境治理的公平、效率和成效。

“美国的做法与其作为世界最大发达国家的身份严重不相符，也与其一贯标榜的全球领导者的形象背道而驰。美国在环境问题上推行单边主义，不仅没有履行自身责任，还严重干扰国际合作应对气候变化、加强全球环境治理的努力和进程，这是在开历史‘倒车’。”项昊宇说。

“本届美国政府在‘美国优先’口号下推行单边主义政策，只顾本国利益，对多边条约采取合则用、不合则弃的态度。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽认为，这是对多边体系的严重践踏，给全球应对气候变化的努力造成危害，损害了多边环境条约的信誉，使其很难得到真正的遵守。

阮宗泽表示，美国缺席气候变化领域的国际合作给一些国家“带了坏头”，“这让多边环境条约的实施大打折扣，拖了全球合作的后腿，让全球减排目标的达成变得更加艰难。”

事实胜于雄辩，公道自在人心。中国在污染防治和全球气候治理上的成效和贡献，国际社会有目共睹。中国提前两年完成2020年气候行动目标，为全球应对气候变化做出重大贡献。中国非化石能源占能源消费总量比重已上升到近15%，可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已占全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国。在刚刚过去的联合国大会一般性辩论上，中方宣布将力争使二氧化碳排放于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

“当国际社会出现单边主义挑战时，中方以实际行动站在历史正确的一边，推动全球环境治理，是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。”阮宗泽说。

颇为讽刺的是，即便如此，美国某些政客仍不遗余力在环境领域污蔑诋毁中国。

分析人士指出，美方官员相关行径完全是出于政治目的。当前美国新冠肺炎疫情肆虐、社会矛盾激化，美国某些政客逢中必反，为掩盖自身过失，在气候环境等多个议题上抹黑他国，企图转嫁矛盾、转移民众注意力。有美国媒体指出，目前有效的气候政策已沦为美国政治困境的牺牲品。

“美国某些政客在环境领域对中国的指责抹黑，是其对华全方位竞争打压政策的一环，源于其对华偏见和仇视，目的是要干扰阻断中国发展进程，维护美国的全球霸主地位。”项昊宇说。

人类只有一个地球，人与自然是生命共同体。保护生态环境、推动可持续发展是各国共同责任。专家指出，各国应坚定支持多边主义，摒弃以自我为中心和本国优先，全面履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，特别是“共同但有区别的责任”和各自能力原则，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

“推进全球环境治理，需要树立共同体意识。只有这样，才能建设更加美丽干净的地球家园，实现可持续发展。”阮宗泽说。

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