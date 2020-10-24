坚决反对美国代表恶意攻击中国与联合国合作

本报联合国10月22日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团发言人22日发表谈话，坚决反对美国常驻联合国代表克拉夫特日前在媒体发表文章恶意攻击中国与联合国合作。

发言人说，克拉夫特的文章罔顾事实，谎言连篇，逻辑混乱，充斥意识形态偏见和“冷战”心态，是新时代的“麦卡锡主义”。中方对此坚决反对。

发言人说，中国是可以依靠的和平力量、正义力量和进步力量，中国对联合国支持符合国际社会共同期待和各国共同利益。作为安理会常任理事国和联合国第二大会费国，中国始终坚定支持联合国，坚定维护国际公平正义。中国在联合国推动的理念和主张都符合《联合国宪章》宗旨和原则。中国的外交政策始终站在历史正确一边，站在时代潮流一边，站在绝大多数国家的一边。反观美国，自己大搞单边主义，还阻挠别国支持联合国，现在已经彻底成了“孤家寡人”，其单边霸凌行径遭到了国际社会的唾弃。

发言人说，中国积极参与联合国各领域工作，参与联合国管理，履行应尽责任义务，完全符合联合国有关规定，符合相关程序。来自中国的国际职员是联合国工作团队不可分割的一部分，他们为加强多边主义、加强联合国作用努力工作，理应受到尊重。克拉夫特指责中国籍国际职员的操守，充满政治偏见，毫无事实根据，完全是以小人之心度君子之腹。联合国系统目前有2531名美国籍职员，包括19名副秘书长或助理秘书长，在所有会员国中位列第一，数量远远超过中国。按照克拉夫特的逻辑，难道他们的操守都要受到质疑？这是对所有国际职员的侮辱。

发言人指出，美国疯狂攻击别国，既解决不了自身面临的种种问题，更不会让自己伟大。越来越多的国家已经看清，美国是当今世界最大的“麻烦制造者”，不断“退群”、“毁约”，不断选择性利用一些机构搞政治作秀，服务国内政治议程，是对多边主义最大的威胁。21世纪的世界不需要“冷战”，需要合作。新冠肺炎疫情下的联合国不需要对抗，需要团结。我们要维护同一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。我们要遵循同一套规则，就是以《联合国宪章》为基础的国际关系基本准则。我们要坚持同一种多边主义，就是平等对话协商、共同应对挑战、共享发展成果的多边主义。我们奉劝美国某些政客早日猛醒，迷途知返。

《 人民日报 》（ 2020年10月24日 03 版）

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