2020中国—东盟媒体合作论坛线上举行

人民网北京10月23日电（记者 暨佩娟）2020中国—东盟媒体合作论坛23日以线上形式举行。论坛由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局和中国—东盟中心主办，来自中国和东盟10国的近60位新闻官员、媒体代表和专家学者围绕“守望相助、合作共赢：助力中国—东盟战略伙伴关系提质升级”主题进行了探讨交流。

中国国务院新闻办公室副主任郭卫民在论坛开幕式上致辞表示，2020年在新冠肺炎疫情背景下，中国与东盟国家媒体更应主动担当作为，积极发声、凝聚共识、鼓舞人心，为区域发展和全球经济复苏营造良好的舆论环境。为此，他建议双方应秉持命运共同体理念，推动构建人类卫生健康共同体；以数字经济合作为契机，助力经贸合作再上新台阶；加强媒体交流合作，夯实友好合作的民意基础。

东盟秘书处副秘书长康富表示，媒体交流与合作是中国—东盟关系的重要组成部分，当前形势要求双方探索数字经济、社交媒体等新的合作方式，共同应对未来的挑战。

中国外文局局长杜占元在致辞中指出，当前，中国与东盟各国都面临着疫情防控与经济发展的双重任务，双方媒体在推进中国—东盟关系提质增效方面大有可为。要坚持科学、理性原则，共同推进区域公共卫生治理；要发挥媒体优势，共同推动数字经济合作；要分享有益经验，共同助力双边减贫合作。

本次论坛上，与会人员还共同见证了《中国关键词：精准脱贫篇》多语种(英语、老挝语、泰语、越南语)电子书的发布。

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