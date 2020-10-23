中国驻南非大使就疫后中南关系发展接受南非主流媒体专访

人民网约翰内斯堡10月23日电（王磊）近日，中国驻南非大使陈晓东接受非洲通讯社书面专访，就中南团结抗疫、疫后复苏、人文交流和多边协作等回答记者提问。10月21日至23日，南非主流媒体《星报》、《比陀新闻报》及第二大新闻网站独立传媒网站分三期连续刊登专访实录。以下为专访主要内容：

问：当前，中国率先控制住疫情,成为首个实现经济增长的主要经济体。在包括中国在内的国际社会大力支持下，南非等非洲国家疫情也呈现好转态势。我们注意到习近平主席不久前在联大一般性辩论上提出，面对疫情要关心和照顾发展中国家特别是非洲国家。您能否介绍一下中国下步支持南非等非洲国家抗疫举措？

陈大使：作为首个遭受疫情冲击的国家，中国在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，依托建国71年以来积累的雄厚综合国力，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果，并统筹推进复工复产，成为首个恢复增长的主要经济体，显示了中国强大修复能力和旺盛生机活力。

秉持人类命运共同体理念，中方向非洲兄弟抗疫提供了坚定支持。截至今年9月初，中国政府已累计向非洲53国和非盟运送了超过400吨的紧缺抗疫物资，协助21个非洲国家同中方签署逾5400万美元的采购合同。中方还向13个非洲国家派遣医疗专家组，42个非洲国家的46所医院初步确认参加中非对口医院合作，中方已同非盟签署建设非洲疾控中心总部项目实施协议，全力确保年内开工建设。疫情暴发以来，中国政府和社会各界以及在南华侨华人、中资企业，积极向南方捐赠大量抗疫物资。未来中方将根据南方需求，再向南方提供核酸提取试剂等新一批援助物资。

团结合作是战胜疫情最有力的武器。习近平主席在第75届联合国大会、第73届世界卫生大会、二十国集团（G20）领导人特别峰会以及中非团结抗疫特别峰会等多个多边场合，宣布了一系列援非抗疫举措，承诺要关心和照顾发展中国家特别是非洲国家，赢得非洲和国际社会普遍赞誉。我们将抓紧落实习主席作出的有关承诺，继续为包括南非在内的非洲国家提供抗疫支持：

一是全力支持非洲抗击疫情。中方将继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、分享抗疫经验、协助非方采购抗疫物资等。中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验，正式投入使用后将作为全球公共产品，优先向包括非洲在内的发展中国家提供。10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，这是中国秉持卫生健康共同体理念、履行自身承诺的重要举措。

二是兑现对非减缓债承诺。中方将免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务，鼓励中国有关金融机构根据市场原则同非洲国家就商业主权贷款安排进行友好协商。日前，中国进出口银行作为双边官方债权人，已同11个非洲国家签署缓债协议。中方将免除15个非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。中方还将落实G20缓债倡议，进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限。

三是帮助非洲疫后经济复苏。中方将继续鼓励更多企业人员赴非洲开展复工复产，继续推进“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》深入对接，加快落实中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜，携手建设更多工业园区和经济特区，推进贸易投资便利化，共同在数字经济、电子商务、智慧城市、5G等领域打造新的合作亮点。

四是支持非洲全面可持续发展。近日，习近平主席在第75届联合国大会期间宣布将向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持、设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金等重大举措。中方将落实好习近平主席有关承诺，深化同非洲在农业、减贫、教育、妇女儿童、气候变化、粮食安全等领域合作，助力包括非洲在内的各国实现可持续发展。

问：随着疫情好转，南中及世界多国都在逐步推进复工复产，推动经济复苏发展。在此重要时刻履新南非，您对后疫情时期两国各领域务实合作有何思考和展望？我们还可以期待哪些具有潜力的合作领域或亮点？

陈大使：非常荣幸出任中华人民共和国驻南非共和国第六任特命全权大使。我此前担任中国外交部主管非洲事务的部长助理期间，曾多次访问南非和非洲，有幸见证中南、中非关系的全面快速发展。近年来，在两国元首亲自推动下，中南全面战略伙伴关系不断深化，经贸务实合作成果日益丰硕。中国连续11年保持南非最大贸易伙伴国地位，南非则连续10年成为中国在非洲第一大贸易伙伴。2019年中南双边贸易总额超过420亿美元，占中非贸易总额的五分之一。截至目前，在南中资企业机构共有200余家，投融资总额超过250亿美元，为当地创造了40万个直接或间接就业岗位。

尽管受到疫情冲击，中南务实合作和双边贸易仍保持强大韧性和积极势头。根据南非海关公布的数据，今年1至7月，中南双边贸易额占同期南非对外贸易总额的比例达15.48%，占比同比增长0.83%。我们高兴地看到，在拉马福萨总统和非国大政府领导下，南非疫情呈现不断好转的积极态势，经济发展和社会生活正有序恢复。拉马福萨总统近日宣布经济重建与复苏计划，为南经济恢复发展描绘了蓝图。

明年开始，中国将进入“十四五”时期，这是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。作为疫情发生以来首个恢复增长的主要经济体，中国将充分发挥自身超大规模市场优势和内需潜力，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持互利共赢开放战略，扩大对外开放，同南非及非洲分享经验，以自身发展复苏带动南非、非洲乃至世界共同发展、共同复苏。

下阶段，中方愿结合各自发展战略与规划，包括南经济重建和复苏计划确定的重点领域和项目，同南方携手努力，探讨合作新领域，创新合作方式，充分发挥双方互补优势，深化在投资、贸易、基础设施建设等领域的务实合作，并在数字经济、可再生能源等领域打造中南合作新亮点，支持南经济复苏努力。

一是推进贸易与投资合作。中方支持南方进一步扩大优势农产品对华出口。中国拥有世界上最大、最成熟的电子商务市场和阿里巴巴、京东这样的世界级电商企业，未来两国可以在跨境电商领域加强合作，推动更多南非优势、优质农产品出口至中国。欢迎南方积极参加第三届中国国际进口博览会，中方也愿推动更多有实力的中国企业参加第三届南非投资大会，以实际行动支持南非政府扩大投资、创造就业。

二是推动基础设施建设合作。中方愿结合南政府提出的经济复苏计划重点领域和“新基建计划”重点项目，鼓励实力雄厚和技术先进的中国企业积极参与南非基础设施建设，助力南非实现基础设施领域的更新和提升，促进经济复苏、创造就业、改善民生。

三是打造科技创新合作新亮点。中方愿加强同南方在数字经济、5G应用、大数据、人工智能、电子商务等领域合作，助力南方抢抓第四次工业革命机遇。鼓励华为公司同南方加强技术交流和研发合作，使双方科技合作成果更多、更好惠及两国人民。中方也愿同南方推动中南科技园区项目早日落地，共同推进跨境孵化器建设。加强清洁和可再生能源技术等领域合作，鼓励相关中国企业赴南投资合作，参与南非新能源项目建设。

问：当前南中关系面临的一个挑战是，虽然两国政治交往和经贸合作密切，但两国民众相互了解还不够深入，有时还出现一些误解。您任内将如何推动两国人文交流？如何推动在南华侨华人、中资企业、留学生更好地融入当地社会？

陈大使：国之交在于民相亲。中南人文交流密切，建立了中非间首个高级别人文交流机制，在中非关系史上首次互办了国家年。南非已成为吸引中国游客最多、与中国建立友好省市最多的撒哈拉以南非洲国家，中国也已成为备受南非留学生和游客青睐的求学和旅游目的地。新冠疫情发生以来，广大旅南侨胞积极向当地社区捐款捐物，支持南非民众抗击疫情，受到南非政府和社会各界广泛赞誉，充分体现了两国人民患难与共、守望相助的深情厚谊。这些都为促进两国人民相互了解和友谊发挥了重要作用。

今后，我们将实施好中非合作论坛北京峰会“八大行动”，继续加强双方在经济、社会、人文、医疗卫生、青年、妇女等领域交流合作，使中南民心相通和交融的红利转化为两国关系发展的强劲动力。

一是扩大中南人文领域务实合作。我们将继续促进中南教育交流合作，通过设立奖学金、提供培训机会等，加强中南高校、青年学生等双向留学交流、人员技能培训等，增进两国青年彼此认知和友谊。扩大旅游合作，鼓励双方民众更多赴对方国家旅游观光，在促进彼此经济发展的同时，拉进两国人民的认知距离。我们也愿为两国媒体智库交流合作搭建更多平台，更好地向各自民众介绍对方国家的真实情况。

二是持续加强中南文化理念交流。非洲是人类文明的摇篮，中国是文明古国，双方有着相同或相似的价值理念，如遵从祖先、重视家庭和集体等。非洲的乌班图思想与习主席提出的人类命运共同体理念高度契合。我们将鼓励两国智库、高校和文化机构举办更多论坛、讲座、文化艺术和历史展演等，继续办好金砖国家电影节、文化节、“欢乐春节”等活动，推动更多的非洲文化元素走进中国，促进双方文化交流互鉴、共同发展，为构建中南中非更加紧密的命运共同体提供思想支撑。

三是鼓励中国侨民融入当地社会。中国旅南华侨华人、在南中资企业机构和留学生等始终以实际行动为南非这个美丽的彩虹之国注入自己的心血。我们将继续支持和鼓励他们遵守当地法律，尊重当地文化传统、宗教信仰和民族习惯，始终做到以邻为伴、与邻为善。同时积极参与和推动中南各领域友好互利合作，并认真履行社会责任，回馈当地社区，始终将自身发展与南非社会发展相结合、同促进。

问：此次抗疫过程中，南非和中国都坚定奉行多边主义，支持世界卫生组织发挥核心领导作用。您如何评价两国在中非合作论坛、非盟、金砖国家、G20、联合国等多边框架下的合作？将如何继续推进双方在多边领域协调配合?

陈大使：南非是金砖、G20的唯一非洲成员，今年还同时担任非盟轮值主席国和联合国安理会非常任理事国，在非洲和全球都有着重要影响。中南同为新兴市场国家和重要发展中国家，秉持相同或相近的发展观、安全观、国际秩序观，在重大国际地区问题上有着广泛共识，在联合国、金砖国家、G20、中非合作论坛等国际组织和多边机制中密切协调和配合，开展了卓有成效的合作。

今年是中非合作论坛成立20周年。中南共同主持了中非合作论坛2015年约翰内斯堡峰会和2018年北京峰会，积极推动中非“十大合作计划”和“八大行动”后续落实，为论坛发展做出重要贡献。前不久，习近平主席与拉马福萨总统共同倡议举行了中非团结抗疫特别峰会，为中非携手战胜疫情和构建更加紧密的中非命运共同体发挥了重要作用。

在金砖国家合作上，中南分别主持2017年金砖厦门峰会和2018年约翰内斯堡峰会，致力于推动金砖团结合作与创新发展，在“开放、包容、合作、共赢”的伙伴精神指引下，共同推动开启了金砖合作的第二个“黄金十年”。

中南均主张并支持G20加强全球经济治理，促进世界经济发展，并积极支持推动落实G20缓债倡议。

疫情发生以来，中南两国坚定支持多边主义，支持世卫组织发挥抗疫领导作用，共同推动国际社会加强团结、合作抗疫。在第75届联大和中非团结抗疫特别峰会期间，中南均主张捍卫多边主义，反对单边主义和保护主义，呼吁充分发挥联合国的核心作用，携手构建人类命运共同体。

在此攸关世界前途命运的重大关头，中方愿与南方一道，继续加强多边领域沟通协调，坚决维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，加强双方在金砖、G20、中非合作论坛等框架下合作，在气候变化、减贫、人权、南南合作等国际和地区事务中尊重彼此核心利益、照顾彼此关切，推动全球治理体系变革，共同维护发展中国家利益，实现合作共赢、共同发展。

(责编：张信凤、杨牧)