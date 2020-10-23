第十六届中美电影节、中美电视节即将“线上”举办

人民网洛杉矶10月22日电（记者 王如君）2020年第十六届中美电影节、中美电视节将于11月上旬在“线上”举办。

中美电影节、中美电视节主席、美国鹰龙传媒董事长苏彦韬表示，由于疫情，今年所有活动都将通过“线上方式”举行。11月7日组委会将与中国电影股份有限公司、中国电影海外推广公司、中国电视剧制作产业协会、首都广播电视节目制作业协会联合举办“影视高峰云论坛”；11月8日将举行中美电影节中美电视节的开幕式暨“金天使奖“年度颁奖典礼；11月9日-13日登陆中美电影节中美电视节官网即可进入“影视云市场”。

中美电影节和中美电视节十多年一路走来，得到中美政府和影视业界的大力支持和积极参与。今年参评影视作品近400部，除院线电影、电视剧、网剧、纪录片、戏曲片、微电影等外，今年组委会还设立了“爱与希望”抗疫防疫优秀影视作品主题奖，肯定和鼓励在疫情期间依然奋斗在一线，用影像来记录历史，传递“爱与希望”的影视人。

今年影视高峰云论坛盛况空前，中美领军人物将围绕“后疫情时代”的影视合作进行热烈讨论。中国电影股份有限公司董事长焦宏奋、上海电影集团董事长王健儿、中美电影节共同主席、奥斯卡金像奖电影《血战钢锯岭》制片人比尔·麦克尼柯、奥斯卡金像奖电影《百万宝贝》制片人安德鲁·摩根等近30位中美影视业界的嘉宾将就“后疫情时代电影产业的挑战与机遇以及“后疫情时代影视行业的生存与发展”分享各自的观点和经验。

今年中美电影节中美电视节“影视云市场”首次在线上火热展开。中国电影股份有限公司、中国电影海外推广公司、博纳、英皇等近百家中美影视公司和单位都已经入驻云市场，11月9日-13日“影视云市场”将面对公众免费开放。

中国驻洛杉矶总领事馆文化参赞古今表示，由于新冠疫情，中美电影节、中美电视节在线上举办，以这种新的方式与大家见面，体现了组委会为推动中美文化交流的执着精神和克服苦难的勇气。十六年来，中美电影节和中美电视节为中美影视界人士搭建了沟通交流的平台，为中美两国人民的友好做出了贡献，祝愿这一活动越办越好，为中美两国影视业的繁荣和发展做出更大贡献！

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