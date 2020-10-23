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死亡病例增加 韩国仍推进流感疫苗接种

2020年10月23日08:59  来源：新华网
 

　　韩国接种流感疫苗后死亡人数截至22日中午升至17人，但卫生部门当天声明，目前没有发现死亡与疫苗直接关联，将继续推进流感疫苗免费接种计划。

　　这一计划上月启动，因冷链运输环节出差错而暂停数周，13日恢复后，又因死亡病例增多，引发质疑。

　　【否认“直接关联”】

　　韩联社报道，截至22日中午，韩国至少17人在接种流感疫苗后死亡，比前一天报告数字增加9人。

　　“尽管死亡病例增加，专家认为死亡与疫苗没有直接关联，”韩国疾病管理厅厅长郑银敬22日告诉国会，正彻查前九例死亡病例，进行尸检和流行病学调查以确认死因。

　　按照疾病管理厅的说法，两名逝者死因或许关联疫苗接种后的严重过敏反应、即过敏性休克。

　　保健福祉部长官（相当于卫生部长）朴凌厚证实，不会暂停季节性流感疫苗免费接种计划。他同时说，“理解”和“遗憾”民众担忧疫苗安全，“我们将调查死因，也将再次彻底检查从（疫苗）生产到分配、由多个政府机构参与的整个过程”。

　　韩国医师协会当天发声，称政府在确认流感疫苗安全之前，应当暂停接种计划。

　　为减轻医疗系统同时应对新冠疫情和冬季流感的负担，韩国今年扩大流感疫苗接种计划，计划为大约1900万青少年和老年人提供免费接种。9月底启动计划时，发现大约500万剂免费疫苗配送过程中未能按照规范全程冷藏，因而暂停三周，13日重启，迄今已有830万人接种，共计350人报告出现不良反应。

　　【民众仍有疑虑】

　　韩国今年免费接种计划采用的流感疫苗由五家制药企业供应，分别是本土的GC制药公司、SK生物科技、一洋药品公司以及法国赛诺菲集团、英国葛兰素史克公司。经销商包括韩国LG化学公司和保宁制药公司等。

　　按照郑银敬的说法，前九例死亡病例所接种疫苗由上述五家企业生产，产品批次无一相同。她否认死因可能关联疫苗“副作用”或“毒性”的说法。

　　韩国人口约5200万，今年计划为3000万人接种流感疫苗。除免费接种计划，政府还提供自费接种疫苗，制造商除上述五家企业外有更多选项。

　　现年65岁的金明硕（音译）符合免费疫苗接种条件，却打算自费接种疫苗。他告诉路透社记者，接种后死亡人数攀升令他“不安”，所以想接种其他药企的自费疫苗。

　　卫生部门说，接种流感疫苗后死亡病例多为老年人，且多数有基础疾病。

　　韩联社22日援引疾病管理厅的说法报道，韩国迄今只有一例死亡病例确认关联流感疫苗。一名65岁女性2009年在接种流感疫苗后确诊罹患罕见的神经疾病“米勒费雪症候群”，次年死亡。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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