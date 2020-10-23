奥巴马首为拜登线下拉票 痛批特朗普

美国前总统贝拉克·奥巴马21日首次为曾辅佐自己8年的民主党总统候选人乔·拜登线下助选，地点选在选举重要“战场”宾夕法尼亚州。

奥巴马在讲话中痛批共和党总统候选人、现任总统唐纳德·特朗普抗击新冠疫情不力、制造分裂，“德不配位”。他同时呼吁选民踊跃投票，“我们不能再这样过4年”。

【炮轰现任总统】

当天的“不下车”式竞选集会在宾州最大城市费城一处公园停车场举行，聚集近280辆汽车。路透社报道，这是拜登竞选团队自疫情暴发以来组织的此类集会规模最大的一次。

美联社报道，奥巴马讲话约35分钟，大部分时间都在斥责特朗普只在乎一己私利。

作为连任两届的美国前总统，奥巴马至今仍是民主党内最受欢迎人物之一。他抨击特朗普政府的疫情应对，提及后者确诊感染新冠病毒。“唐纳德·特朗普不会突然想要保护我们大家，他连自我保护的基本措施都做不到。”

在民主党人看来，特朗普过去4年致力于抹杀奥巴马的政治遗产。奥巴马对此表示，他从未想过特朗普会接受其理念、延续其政策，但为了国家考虑，他希望特朗普“能就严肃对待工作表露一些兴趣”。然而，特朗普“只想为他‘继承’的经济（繁荣）获全面认可，不愿为其忽视的疫情受任何指责”。

奥巴马还批评特朗普等共和党人只想“无耻”地废止他任内推出的《平价医疗法案》，却根本没有替代方案。而且，特朗普习惯于侮辱“不支持他的人”，“我们为什么要容忍美国总统这么做？……这会让有些人肆意妄为，变得残忍、分裂、怀有种族偏见”。

不仅是奥巴马，美国《大西洋月刊》19日报道，乔治·W·布什作为美国唯一在世的共和党籍前总统，尽管平时远离政治，今年5月也曾呼吁民众团结应对疫情，“我们不是党派斗士，而是人”；6月就反种族歧视抗议活动发声，称“同理心、共同目标、大胆行动、源于公正的和平”是实现正义的更好方法，他相信美国民众会选择更好的方法。

【号召非裔投票】

奥巴马当天还号召选民特别是非洲裔和“进步派”选民踊跃投票。按照法新社说法，大批非洲裔选民2008年和2012年投票支持奥巴马，但他们2016年的投票率有所下降，这在一定程度上“帮助”特朗普击败竞选对手希拉里·克林顿。

奥巴马说：“我不关心民调怎么样。上次也有大把民调，结果都不准，因为大批人待在家里犯懒、自以为是。这次不能那样。”他说理解年轻选民对政治心存怀疑或漠不关心，他坦承自己“20岁时也不太明白”，但大家如果不投票，会白白丧失权力，因为政界只会回应投票给他们的人。

美联社报道，4年前的投票日前夜，奥巴马在费城为希拉里最后一次站台助选，但希拉里当年以微弱劣势在宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星三州不敌特朗普，成为后者胜选的关键因素。

今年奥巴马仍被视作民主党“竞选最大资产”。他先前多次现身拜登的线上筹款会，也授权以自己的名义群发短信和电子邮件，鼓励选民投票和捐款。

拜登21日没有前往费城，而是待在特拉华州家中，准备一天后与特朗普的最后一场面对面辩论，招致特朗普嘲讽他“躲躲藏藏”。

【两党必争之地】

美联社说，奥巴马选在费城为拜登作线下助选“首秀”，凸显“锈带”州宾夕法尼亚对今年选举的重要性。拜登竞选期间访问最多的就是宾州，特朗普也重视宾州的20张选举人票。

特朗普21日身处宾州伊利县，该县4年前“由蓝翻红”。路透社与益普索集团最新民调显示，拜登在宾州支持率仅领先特朗普4个百分点。特朗普随后赶赴另一“战场”州北卡罗来纳。民调显示他与拜登在该州同样难分胜负。

美国是全球新冠疫情最严重国家，迄今累计逾22万人病亡。路透社注意到，北卡、宾州等多个“战场”州近来新冠确诊病例激增，而一些民调显示，多数选民对特朗普的抗疫表现感到失望。

据法新社报道，特朗普目前仍向选民宣称美国疫情暴发期“差不多已经结束”。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)