中国代表呼吁政治解决阿卜耶伊问题

新华社联合国10月22日电 中国常驻联合国副代表戴兵22日在安理会审议阿卜耶伊问题会议上发言，呼吁各方共同努力，政治解决阿卜耶伊问题。

戴兵表示，政治解决阿卜耶伊问题是安理会的共识，需要苏丹和南苏丹通过对话谈判达成解决方案。苏丹和南苏丹对解决阿卜耶伊最终地位问题表现出积极意愿，各自任命阿卜耶伊行政长官，中方对此表示肯定。安理会应充分尊重苏丹和南苏丹对阿卜耶伊问题的主导权，鼓励双方加强协商，开展直接对话。国际社会应支持非洲联盟、东非政府间发展组织等区域及次区域组织开展斡旋工作，帮助苏丹和南苏丹在阿卜耶伊地区合作建立行政、司法、治安等机构。

戴兵说，中方对阿卜耶伊地区持续发生族群冲突表示关切，希望有关各方从和平稳定大局出发，避免采取激化紧张局势的行动。中方呼吁当地各族群在联合国支持下推动族群协商和部族领导人对话。受新冠疫情影响，阿卜耶伊地区人道形势更加严峻，数万人流离失所，数十万人急需人道主义援助。国际社会应有针对性地提供援助，帮助苏丹和南苏丹改善阿卜耶伊地区民众的处境。

戴兵表示，联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）是维护阿卜耶伊地区和平与稳定的重要力量，为政治解决阿卜耶伊问题发挥着不可或缺的作用。中方支持联阿安全部队继续履职，支持根据联合国秘书长的建议延长联阿安全部队的授权。

阿卜耶伊地区面积约1万平方公里，是苏丹与南苏丹之间存在争议的地区之一。2011年6月，安理会决定成立联阿安全部队，负责监督苏丹和南苏丹从阿卜耶伊地区分别撤出各自部队。

(责编：艾雯、燕勐)