米兰，时尚之都的智慧转型（他山之石）

2012年，拥有2000多年历史的意大利文化名城米兰启动智慧城市项目。从市政规划到交通出行，米兰以市民需求为导向对城市进行了智能化改造和实践。图为米兰街景。

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米兰市中心广场附近的共享自行车出租点。

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意大利米兰是一座拥有2000多年历史的文化名城，也是世界著名的时尚之都。在饱览博物馆、歌剧院等传统文化建筑的同时，人们也能在这里看到全球最新的设计理念，感受传统与现代的融合发展。

2012年，米兰启动智慧城市项目，对城市进行智能化改造和实践。从市政规划到交通出行，米兰以市民需求为导向进行技术创新，不断延伸智慧城市的涵盖领域。

完善数字基础设施，打造便利舒适的城市服务

罗伯塔·科克是米兰市政府数字化转型和公民服务委员会委员。在她看来，米兰的“智能密钥”之一，在于其不断致力于完善数字基础设施建设。“智慧城市建设需要以数字基础设施作为重要前提和支柱。米兰在建设智慧城市过程中首先做的一件事，就是在每一个市政部门和相关数据库之间建立起联通机制。”

为了更好地服务民众，近年来，米兰市政府建立了涵盖每一名市民的数字档案，内容包括基本个人信息、税务缴纳、子女教育等各个方面。这些数字档案可通过政务网站进行跨部门查阅，“一站式”的平台大大提升了市政服务效率。

“将居民信息进行集中梳理，有助于最大程度优化和创新公共服务。”米兰市市长朱塞佩·萨拉表示，对市民数据跨平台、跨部门进行横向整合，也能让社会各环节的配合高效顺畅，为居民带来便利和舒适的城市服务。

米兰还通过积极研发、加强国际合作等方式，不断强化城市大数据传输与联动所需硬件。以城市用水为例，米兰理工大学于2014年研发了SmartH2O系统，目前正在城市部分区域进行测试。该系统在测试区域安装统一联网的智能水表，通过监控和收集区域内企业及个人的用水数据，为实现个性化水管理提供技术支持，并对漏水等异常情况进行主动预警，减少城市水资源浪费。

在医疗领域，近年来，米兰圣拉斐尔医院正与华为合作，共同开发智慧医疗保健体系，在病患、医护人员、医疗机构和设备之间形成数据联动。今年7月，世界知名网络数据中心供应商易昆尼克斯宣布将在米兰投资5100万美元建设城市数据中心，计划于明年第一季度投入运营。

萨拉表示，当前，米兰还与纽约、伦敦、大连等国际城市探讨建立“数字桥梁”合作机制，旨在通过数字化方式实现信息共享，共同解决城市化进程中面临的交通拥堵、环境污染等问题。

建立智慧交通网络，促进可持续的绿色出行

行走在米兰，私家车、公交车、自行车等各式交通工具运行繁忙有序。多年来，米兰在城市建设中一直倡导绿色出行、智慧出行，打造可持续的人居环境。发展智慧公共交通被米兰放在城市交通网络建设的首要位置。

2018年，米兰地铁开始使用智能购票系统。在市内任何一个地铁站里，人们只需手持信用卡或借记卡靠近验票闸机，智能识别器就能直接读取卡片信息并“放行”该乘客进站。到站后，乘客再次使用同一张卡片即可出站。购票款项在3个工作日内从卡内扣除，乘客可在米兰交通公司官网实时查询核对自己的购票记录。

此外，智能购票系统还能根据乘客一天内的购票次数，贴心提供最省钱的方案。例如，如果乘客在24小时内乘地铁的次数累积达到4次或以上，该系统会默认其购买了一张4.5欧元（1欧元约合8元人民币）的日票，而非多张单程票（每张单程票售价1.5欧元）。

“开发这一系统的初衷是为乘客提供最大化的便利。我们希望通过此举鼓励民众选择更加环保的公共交通，减少市内私家车的使用数量。”米兰交通公司首席执行官吉安纳表示。

在此基础上，米兰还不断推广汽车、电动自行车、滑板车等共享服务。2001年起，米兰在意大利首先开始发展共享汽车服务。现在，米兰平均每1万人拥有23辆共享汽车，位居世界城市前列。为了吸引更多民众使用，米兰街头的共享自行车租借点都提供WiFi网络，供民众查询交通信息、设计出行路线等。

米兰理工大学教授詹皮尔洛·马斯提努介绍道，在城市规划中，米兰致力于提供更加智能、舒适、包容性的交通解决方案，以期达到接近零排放的道路目标。2019年起，米兰开始对城市交通污染排放进行遥感监测，设立车辆废气排放情况的数据库，为研发提供数据参考。米兰还将物联网、大数据、人工智能等技术融合应用于智能汽车、无人驾驶等开发领域。“未来，我们希望利用高新技术帮助米兰不断改善交通运输方式，同时降低事故发生率。”马斯提努表示。

了解和满足民众需求，打造以人为本的智慧城市

作为欧洲文艺复兴的发源地之一，以人为本的理念一直贯穿于意大利各城市规划建设当中。“市民是城市的主体，相对于投入高新技术，他们对于城市的认知和记忆更为重要。智慧城市的根本目的是为民众的美好生活服务。”科克介绍，米兰在发展智慧城市时，以了解和满足民众需求为原则，鼓励市民参与，共同制定管理政策。

近年来，米兰市政府不断推出举措，最大程度将居民纳入城市数字化建设进程中。2018年，米兰市政府启动了一项为期3年的“城市学校倡议”计划，组织米兰大学、米兰理工大学、博科尼大学等6所本地大学的城市规划专家定期与政府工作人员讨论智慧城市建设面临的问题。在实践中，由大学负责提供技术支持，政府部门与专家共同就相关政策进行测试。

米兰还广泛利用社会活动平台，征询居民对智慧城市建设的建议。今年5月在线举行的“米兰数字周”活动超过500场，来自政府部门、企业、高校等行业的专业人士和热心市民积极就城市发展提出自己的想法。当前，米兰市政府已与市民合作设计并实践了包括智能灯柱、能源管理和电动交通在内的多项智慧城市技术。

“每座城市都有自身独特的历史文化，应据此设计独一无二的智慧城市建设模式。”萨拉表示，“米兰普通民众的参与热情显示智慧城市的理念已深入人心，对城市建设的思考已融入他们的生活。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 17 版）

(责编：白宇)