日本福岛核污水排放计划引担忧（国际视点）

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日本政府打算把大量储存的福岛第一核电站核污水排入大海的设想，在日本国内及周边国家引发担忧。多方呼吁日方秉持高度负责态度，在与周边国家充分协商的基础上慎重作出决策。

日本福岛核事故发生已过去9年多，但其核污水处理问题仍未解决。日本共同社等多家媒体日前报道称，日本政府已确定方针，将把福岛核电站的核污水排入大海，并可能于近期召开相关会议作出最终决定。各方普遍担忧核污水入海可能对周边乃至全球海洋生态环境和渔业资源产生负面影响。

核污水储存罐容量接近上限

日本媒体分析称，日本政府决定排出核污水，原因可能是福岛第一核电站储存核污水的储存罐容量即将达到上限。《读卖新闻》报道称，东京电力公司现在每天新增140吨“处理水”，估计到2022年9月将达到储存罐上限137万吨。

核污水处理是福岛核事故善后处理中的一个重大难题。2011年“3·11大地震”导致福岛第一核电站因海水灌入发生断电，其4个核反应堆中有3个先后发生爆炸和堆芯熔毁，造成灾难性核泄漏。持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污水，并在不断增加。

日本采用“边截流边治理”的方式处理核污水问题，一方面在核电机组厂房周边设置地下汲水井，用截流的方式减少地下水流入，同时使用多核素去除设备清除核污水中的放射性物质，处理后的水被称为“处理水”，但多核素去除设备无法有效去除核污水中具有放射性的氚。含氚污染水被存储在大型罐体内，截至今年9月已达123万吨。

今年2月，日本政府负责处理核污水问题的相关委员会发表了一份报告，列出了“海洋排放”和“水蒸气”两种方案处理核污水。该报告宣称“海洋排放更加切实可行”，按照日方说法，氚排入海中对人类健康影响相对较小。随后，日本政府今年4月至10月先后7次邀请29个团体的代表、共计43人听取意见。

日本国内普遍反对核污水排入海洋

福岛核事故造成放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康已经产生了深远的影响。日本国内一直有众多声音反对将核污水排入海洋。

10月20日在东京举行的集会现场上，福岛县郡山市议员蛇石郁子表示，政府的核污水排放计划没有得到民意支持。日本政府和东京电力公司并未向公众认真说明，也未倾听福岛县民众的意见。

日本民间组织“核能市民委员会”20日发表公开声明，明确反对将核污水向海洋排放。该声明指出，现在储存罐保存的核污水中，含有氚以外的多种放射性物质。尽管东京电力公司表示将进行“二次处理”，但“二次处理”的结果如何，仍然残留有哪些放射性物质及对人体的危害性都不明确。声明表示，核污水问题从2011年事故发生后就引发公众普遍担忧。日本政府和东京电力公司一直没能拿出有效对策，导致问题不断拖延。

2015年，东京电力公司曾向日本全国渔业协会作出“不轻易向海洋排放”的书面保证。日本全国渔业协会会长岸宏近日在东京与多位日本政府内阁成员会面并提交请愿书，表示渔业从业者一致反对核污水入海，“如果排放到海洋的话，渔业者迄今为止10年的努力将化为泡影”。

日本前首相鸠山由纪夫近日在社交媒体发文批评日本政府的计划，表示政府应该多倾听民间企业的声音。20日，日本共产党福岛县委员会等组成的福岛复兴共同中心向经济产业大臣提交请愿书，坚决反对将核污水排入海洋，强调应继续在陆地上保存核污水。

日本媒体指出，东京电力公司称没有土地修建新的储存罐，但福岛第一核电站周边有大量因辐射量过高而不宜居住的区域，这些闲置土地完全可以用来新建存储设施。

“核能市民委员会”认为，“大型储存罐在陆地上保管”或“用灰浆凝固处理”是现有技术下解决核污水问题的最佳方式，可以确保核污水在陆地上妥善保管。

国际社会敦促日本公开透明处理核污水

有日本学者指出，福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面，因此这一问题绝不仅仅是日本国内的问题，而是涉及全球海洋生态和环境安全的国际问题。

德国一家海洋科学研究机构曾对福岛核污水排放进行计算机建模，结果显示，一旦污水排放入海，57天内，含有辐射性的污水就将扩散至太平洋的大半区域，只需3年，美国和加拿大海域就将遭到污染。美国《科学》杂志8月刊文称，除了目前为人所知的氚元素，核污水中还含有多种放射性物质，需要高度关注将污水释放到海洋可能带来的潜在危险。

国际原子能机构今年4月表示，日本需要监测核污水排放入海措施带来的影响，同周边国家和国际社会积极进行沟通，向所有利害攸关方透明公布核污水入海相关信息。

在今年9月举行的第六十四届国际原子能机构大会上，韩国科学技术信息通信部第一次官郑炳善对日本考虑将福岛核污水排入大海的做法表示担忧，并强调日本应与国际社会进行透明沟通。郑炳善表示：“核污水排放关乎全球海洋生态环境，应充分评估方法的适当性以及中长期环境危害，并加强与有关国家及国际社会的合作。日本在制定福岛核电站污水处理方案之前，有义务基于《联合国海洋法公约》等国际法规与包括韩国在内的国际社会进行公开透明的沟通，使国际社会能够充分了解并接受相关风险。”

韩国济州岛知事元喜龙20日表示，被排放的核污水将不会只留在日本领海内，太平洋沿岸所有国家都是利益攸关方。希望日本政府停止核污水排放的相关准备工作，就核污水处理方案与他国进行协商。

中国外交部发言人赵立坚19日在例行记者会上表示，日本福岛核事故造成放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康已经产生了深远的影响。希望日本政府秉持对本国国民、周边国家以及国际社会高度负责的态度，深入评估福岛核电站含氚废水处理方案可能带来的影响，主动、及时地以严格、准确、公开、透明的方式披露信息，在与周边国家充分协商的基础上慎重作出决策。

（本报东京10月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 16 版）

(责编：白宇)