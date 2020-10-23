四十五载筑友谊  继往开来奏华章（大使随笔）

萨摩亚位于南太平洋，这里海风轻柔、白沙绵软，椰影婆娑、人情温暖，孕育了灿烂的波利尼西亚海洋文明。

早在150多年前，首批华人便来萨摩亚定居，拉起了一条跨越重洋的历史文化纽带。萨摩亚是最早与中国建交的太平洋岛国之一，自1975年建交以来，两国关系快速健康发展，成为不同幅员规模、社会制度、文化背景国家间友好相处的典范。

2002年，我曾随代表团到访萨摩亚，亲身感受到这个美丽的太平洋岛国对中国和中国人民的友好情谊。如今，作为中国驻萨摩亚大使，我有幸见证两国建交45年来友好交往结出的累累硕果。

45年来，中萨成为平等互信的朋友。两国历经国际形势风云变幻考验，始终相互支持，战略互信持续深化。中方坚持大小国家一律平等，坚定支持萨摩亚人民走符合本国国情的发展道路，萨摩亚政府在涉及中国核心利益和重大关切问题上长期给予中方宝贵支持。2018年11月，习近平主席同包括萨摩亚总理图伊拉埃帕在内的建交太平洋岛国领导人举行集体会晤，一致同意将双方关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开启了中萨关系发展新时期。

45年来，中萨成为互利共赢的伙伴。两国经贸交往日益密切，经济技术合作更加深入，共同利益的蛋糕不断做大。建交之初，两国贸易微乎其微，直到1999年贸易额仅为123万美元，2019年贸易额已达到8829万美元，20年间增长70倍。萨摩亚是太平洋岛国中首批与中国签署共建“一带一路”合作协议的国家之一。2019年，两国共同在萨摩亚主办的“中国—太平洋岛国旅游年”开幕式、中国—太平洋岛国经济发展合作论坛，是中国同萨摩亚等太平洋岛国关系发展史的重要里程碑。一个又一个支持萨摩亚发展经济、改善民生的援助项目成为中萨合作的亮丽名片。

45年来，中萨成为人文交融的知音。两国医疗卫生、文化教育和人力资源培训等领域合作紧密，民心相通不断深入。中国政府自上世纪80年代起，连续派遣17批120余名医务人员来萨，治疗萨患者超过3万人次。在中方资助下，超过5000名萨各界人士赴华留学或参训，超过1000人在萨摩亚国立大学孔子学院学习汉语和中国文化。两国地方交往发展迅速，广东省惠州市、深圳市与萨摩亚首都阿皮亚市结为友好城市。今年以来，中萨双方在抗击新冠肺炎疫情斗争中守望相助、共克时艰，进一步深化了两国人民友谊。

经过45年携手努力，中萨关系正处于历史最好时期。站在新起点上，两国关系风鹏正举、大有可为。我坚信，在两国领导人的战略引领下，中萨双方将进一步凝聚共识、携手合作，向着双方关系更加美好的明天扬帆再起航！

（作者为中国驻萨摩亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 03 版）

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