巴基斯坦前驻华大使马苏德·哈立德近日在接受本报记者专访时表示，“十三五”期间，中国取得了全方位的发展和进步，“中国经济社会充满活力”。

哈立德认为，中国加大科研投入，在科技创新方面取得巨大进步。创新正成为引领中国发展的第一动力，加速推动中国发展创新型经济。“从高铁到太空探索，从新能源汽车到移动支付，中国在科技领域的长足进步改变了人们的生活，也促使人们以更加科学的方式思考和实践，进一步释放社会创新活力。”

哈立德表示，中国持续深化改革、扩大开放，致力于发展更高层次的开放型经济。中国的营商环境得到显著改善，越来越多的外国投资者将目光转向中国市场。共建“一带一路”是实现共同发展的重要平台。在基础设施建设、产业合作和技术转移等诸多领域，中国正在为“一带一路”沿线国家和地区的发展作出重要贡献。

哈立德担任巴基斯坦驻华大使期间，多次前往中国农村地区考察。中国在脱贫攻坚和农业农村发展方面取得的成就令他赞叹不已。他说，中国政府高度重视“三农”问题。农村地区基础设施不断得到完善，农业现代化快速深入发展，农业生产效率显著提高，农民的生活越来越好。“今年，中国将消除绝对贫困，实现全面建成小康社会这一宏大目标。这也是中国为人类发展事业作出的重大贡献。”

“在中国共产党的坚强领导下，中国走出了适合自身国情的发展道路，给世界上其他国家以启迪。中国政府对于国家的未来有着明确的愿景，制定了科学、长远的发展规划，带领中国人民团结一致、艰苦奋斗。”哈立德表示，国际社会正越来越重视对中国发展道路的研究。越来越多发展中国家希望借鉴中国成功的实践经验，实现自身快速发展。

哈立德说，当前，世界正在经历深刻变化，面临很多不稳定不确定因素。国际社会期待中国继续在全球事务中发挥重要建设性作用。巴基斯坦对中国取得的巨大发展成就感到高兴，相信未来中国将不断取得新的更大成就。

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 03 版）

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