美批准售台三种武器系统 外交部回应

人民网北京10月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

法新社记者：中国同梵蒂冈关于主教任命的临时性协议今日到期。你能够透露中梵是否已延期协议？

赵立坚：10月22日，中国同梵蒂冈经友好协商，决定将关于主教任命的临时性协议延期两年。双方将继续保持密切沟通和磋商，持续推动改善关系进程。

《人民日报》记者：关于中国经济数据，国际货币基金组织亚太部副主任肯尼斯·康近日表示，中国经济迅速恢复增长主要得益于两个因素，一是疫情防控措施，二是支持复苏的宏观经济政策措施。你怎么看？

赵立坚：关于中国前三季度经济数据，我这两天已经多次介绍了情况。中国经济数据“由负转正”至少包括几个方面：一是经济增速由负转正，扭转了上半年经济负增长的局面。二是固定资产投资增速年内首次由负转正，前三季度固定资产投资同比增长0.8%。三是社会消费品零售总额季度增速年内首次由负转正，居民消费持续回暖。四是货物进出口总额增速年内首次由负转正。五是中国利用外资逐步回稳。1—9月，中国实际利用外资同比增长2.5%，今年以来首次实现以美元计利用外资累计正增长。

在重大冲击面前，更能检验一个国家经济发展的成色。事实证明，人民至上、统筹疫情防控和经济社会发展的决策完全正确，既最大限度保护了人民群众生命安全，也为中国经济稳定复苏创造了条件。我们出台一系列宏观经济政策，有序推进复工复产和助企纾困，效果正逐步显现。中国主要经济指标逐季度向好，实现今年经济正增长是大概率事件。中方愿继续与各国一道，协同推进疫情防控和经济发展，尽早战胜疫情并推动世界经济稳步复苏。

深圳卫视记者：据报道，今天，蒙古首批捐赠活羊通过二连浩特口岸进入中国，在当地经过隔离、检疫和加工后，运送至湖北。外交部可否介绍相关情况？

赵立坚：感谢你对这件事的关注。新冠肺炎疫情发生后，中蒙两国人民同舟共济，携手抗疫。蒙古总统巴特图勒嘎2月下旬专程访华，表达对中方抗疫的坚定支持，并代表蒙古人民捐赠3万只羊。经过半年多精心筹备，蒙古为支持中国抗击新冠肺炎疫情而捐赠的3万只羊正式开始移交中方。目前，3万只羊均已进入蒙古扎门乌德免疫无疫区进行隔离。

今天，首批4000只蒙古捐赠羊经二连浩特口岸入境中国。中蒙双方在确保防疫安全的前提下，在二连浩特—扎门乌德口岸举行了交接仪式。根据中蒙双方商定的计划，3万只羊将分批于11月中旬前运抵中国境内，在二连浩特加工后运往湖北省，把蒙古政府和人民的心意传递给在抗击疫情中做出巨大贡献的湖北人民。

蒙古谚语有云，得志时送骆驼，不如落魄时送根针。蒙古向中国捐赠3万只羊，体现了蒙方对中国政府和人民抗击疫情的坚定支持，生动诠释了人类命运共同体理念，凸显了中蒙两国和两国人民的深情厚谊。

《环球时报》记者：据韩媒报道，韩驻日大使南官杓21日接受国会国政监察时表示，“三不”，也就是不追加部署“萨德”系统、不加入美国反导体系、不将韩美日安全合作发展为三方军事同盟，是2017年韩中双方就“萨德”问题沟通时韩方的公开立场，并非对中方承诺，双方也未达成什么协议。南官杓大使当时任韩国家安保室第二次长，直接负责同中方协商处理“萨德”问题。此外，韩国防部拟于22日向星州“萨德”基地运入施工装备。中方对此有何回应？

赵立坚：中韩双方于2017年10月就阶段性处理“萨德”问题达成协议，推动双边关系重回改善发展的正常轨道。有关过程是清楚的，符合双方共同利益。中方有关立场是一贯的，明确的，即坚决反对美国在韩国部署“萨德”系统，损害中国战略安全利益，破坏地区战略平衡。希望韩方按照中韩双方共识妥善处理这一问题，避免两国关系受到干扰和影响。我们愿同韩方共同努力，推动中韩关系继续向前发展。

巴西《环球报》记者：针对巴西卫生部长表示将采购中国科兴生物疫苗纳入巴全国免疫项目，巴西总统博索纳罗周三称不会购买中国疫苗。这将如何影响中巴关系？

中国新冠疫苗自主研发处于世界领先地位，已有4款疫苗在多国进入三期临床试验阶段，各国对中国疫苗研发均予以高度评价。中方还加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”，将切实履行疫苗研发成功并投入使用后作为全球公共产品的承诺，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出贡献。

疫情发生以来，中巴两国抗疫领域合作良好。两国有关企业和机构联合在巴西开展的新冠疫苗三期临床试验正在顺利推进。我们相信，有关合作将为中巴以及世界各国人民彻底战胜疫情做出贡献。

总台国广记者：首次阿富汗人内部谈判开幕至今已经一月有余。据报道，阿和谈双方仍未就谈判基础、依据等关键问题达成一致，正式谈判迄未开启，且阿国内战事冲突未减反增。请问中方对此有何评论？如何看待美国和国际社会在阿问题上作用？

赵立坚：阿富汗人内部谈判为阿富汗实现和平稳定打开了机会之窗。中方一贯支持“阿人主导、阿人所有”的包容性和平和解进程，主张阿和谈双方在谈判桌而不是在战场上解决阿富汗问题。我们希望和谈双方以国家利益和民族大义为重，抓住机遇，求同存异，寻找最大公约数，坚定信心和诚意，保持耐心和克制，尽早谈出成果。

中方主张包括美国在内的国际社会应该为推动阿富汗人民内部谈判发挥建设性作用，支持相关各方尽己所能多做劝和促谈工作。我们同时认为，任何一方都不能以一己私利人为甚至肆意干预阿富汗和平和解进程。维护和促进阿富汗安全稳定，是推动阿富汗和平和解与重建发展的重要前提。阿富汗问题复杂难解，内外部因素必须方向一致，协同发力，否则会适得其反。美国是阿富汗问题最大外部因素，应有序、负责任撤军，防止阿富汗国内暴力进一步升级，为阿人内部谈判创造有利的外部环境，而不是相反。

总台央广记者：据了解，昨天中国政府抗疫医疗专家组完成在莱索托和安哥拉的任务后离开安哥拉。你能否介绍有关情况？

赵立坚：为帮助莱索托、安哥拉应对新冠肺炎疫情，中国政府向两国派遣了抗疫医疗专家组。专家组由国家卫健委组建，湖北省卫健委选派。

在莱索托，中国政府抗疫医疗专家组先后到莱卫生部、新冠定点医院、国家核酸检测实验室以及世卫组织驻莱代表处交流分享抗疫经验，对社区防控人员和医务人员开展培训。专家组还从社会隔离、社区排查、核酸检测、疫情监测、诊疗救治等方面向莱方提出具体建议，并帮助制定发热门诊平面图、发热门诊流程图、重点人群追踪管理等方案。

莱索托卫生大臣马凯莱波感谢专家组向莱传授抗疫知识和技能，表示这将有助于莱索托建立可靠且反应迅速的医疗体系，莱医护人员必将运用所学战胜疫情。

在安哥拉，专家组走访多家新冠定点医院，并与当地医护人员就病患救治、医护人员防控、核酸检测和社区防控等主题进行了交流和指导。专家组还走访了卫生部、核酸检测机构，并开展多场疫情防控培训活动。

安哥拉卫生部门和医护人员纷纷表示，中国专家的经验分享使他们受益良多，将有力促进安哥拉抗击疫情。安哥拉卫生部长卢图库塔高度评价专家组工作成果，衷心感谢中国政府的大力支持以及专家组的辛勤付出。她表示，安方将认真研究学习专家组提出的重要建议，相信在安中抗疫合作的持续推进下，安卫生部门将有效提升疫情防控和救治能力。

21日，专家组在圆满完成各项任务后已经离开了安哥拉回国。

《南华早报》记者：美国宣布将6家中国媒体列管为“外国使团”，中方对此有何回应？

赵立坚：近年来，美国政府对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限，无理刁难，不断升级对中国媒体的歧视和政治打压。2018年12月，美方要求中国媒体驻美机构登记为“外国代理人”。2020年2月18日，美方将新华社、《中国日报》美国发行公司、中国国际电视台（CGTN）、中国国际广播电台、《人民日报》海外版美国总代理（海天发展有限公司）5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”。6月22日，美方宣布将中央电视台（CCTV）、《人民日报》、《环球时报》和中国新闻社4家中国媒体增加列管为“外国使团”。

10月21日，美方又宣布将6家中国媒体增加列管为“外国使团”。这是对中国驻美媒体和记者的最新政治打压和污名化。中方对美方的无理行径表示坚决反对和强烈谴责。

美方有关做法专门针对中国媒体，是基于冷战思维和意识形态偏见，严重损害中国媒体的声誉和形象，严重影响中国媒体在美正常运转，严重干扰中美正常人文交流，暴露其自我标榜的所谓“新闻自由”的虚伪性。对此，中方将做出正当、必要的反应。

中方敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。

《中国日报》记者：据报道，加拿大多家同孔子学院有联系的中学、大学表示，没有理由重新评估这些合作关系。同孔子学院的合作关系带来了有价值的文化和语言训练。孔子学院并未参与学校的核心项目。中方对此有何评论？

赵立坚：加拿大教育界人士做出了实事求是的回应。我要为他们点赞。

孔子学院是帮助各国人民学习中文、了解中国、加强中国与各国人文交流的桥梁和纽带。中加合作建设孔子学院符合加拿大民众学习汉语、了解中国的需求，受到当地民众的欢迎。希望加方各界人士客观理性看待中加之间的教育交流项目。

澎湃新闻记者：针对美国国务院宣布将6家中国媒体驻美机构列管为“外国使团”，美国务院发言人奥特加斯称，世界各地的自由媒体都有义务报道真相，而中国媒体没有“新闻自由”。中方对此有何回应？

赵立坚：美方动辄将“新闻自由”挂在嘴边，那就让我们看看他们的真实表现如何吧：

据《华盛顿邮报》2019年报道，美国在年度新闻自由指数中的排名已经连续三年下降。据“美国新闻自由追踪系统”统计，仅2019年美国就发生28起记者被拒绝参加政府公开活动的事件。今年以来，美国已经发生223起针对记者的袭击事件，73名记者被逮捕，仅在“黑人的命也是命”抗议示威活动中就有超过868起侵犯新闻自由的案件。美国《纽约时报》《国会山报》和英国《卫报》等媒体都曾报道过上述活动中记者遭袭和被捕的新闻。仅2020年5月26日至6月2日期间，就有148名记者被殃及。其中，40名记者遭子弹射击，34名记者遭警察人身攻击，33名记者被逮捕或拘留，甚至一名女摄影记者左眼被橡胶子弹击中，导致永久性失明。今年1月，美国全国公共广播电台披露称，美国国务卿蓬佩奥因对该台一名女记者的提问不满，当场对其发表挑衅和蔑视的“人身攻击”，并将该台粗暴移除出他的随行出访媒体清单。美国政府对于不符合自身喜好的新闻报道，便斥之为“假新闻”，对此相信《纽约时报》等美国媒体早已深有体会。英国《卫报》援引美国媒体评论称，本届美国政府“对新闻自由进行了有史以来最持久的攻击”。

试问，这样的美国政府有什么资格谈论新闻自由？他们肆意干涉国内外媒体记者报道，任意抹黑、打压国内外媒体记者。如果真的要讨论新闻自由，那么美国才是粗暴打压媒体，限制新闻自由的真正黑手，美国自我标榜的灯塔形象早已名存实亡。

意大利新闻社记者：关于中梵延期主教任命协议，梵蒂冈教廷国务卿帕罗林昨天表示，目前双方讨论内容未涵盖建立外交关系。中方对此有何回应？中梵是否正在讨论未来建交问题？

赵立坚：我刚才已经介绍了有关的情况。临时性协议延期延续了中梵关系改善的势头。中梵双方将继续保持密切沟通和磋商，持续推动改善关系进程。

《北京日报》记者：美国总统国家安全事务助理奥布莱恩21日在美国《外交》杂志网站发表文章称，中国的共产主义意识形态议程远超中国边界，正在走向全球，这对民主理念构成了威胁。中方对此有何回应？

赵立坚：奥布莱恩的说法是以美国之心度中国之腹，无视历史，罔顾现实，充斥着强烈的意识形态偏见和冷战思维。美国一小撮政客挑动意识形态对立，是蓄意在把世界引向一场“新冷战”，是麦卡锡主义死灰复燃。这有违历史潮流，不得人心，也注定失败。

中方反复强调，每个国家所走的道路，都是基于各自文化传统和历史积淀。任何势力都没有资格去否定其他国家选择的道路。任何国家也都不会按照别人的好恶来改造自己的制度。中国从不输出意识形态，从不干涉别国内政，从不谋求改变任何国家的制度，无意同美国及其他任何国家进行意识形态对抗。我们是这么说的，也是这么做的。

如果美国政府襟怀坦荡，完全可以像中国政府这样向世人坦荡宣示：美国不谋求向世界输出意识形态，不谋求改变其他国家的政治制度，绝不干涉别国内政。如果美国政府做出这样的承诺，相信会受到各国的热烈欢迎。

路透社记者：美国防部周三表示，美方已批准向台湾出售三种武器系统的计划，总价值18亿美元。中方对此有何评论?

赵立坚：美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对。

我们敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。中方将根据形势发展做出正当、必要反应。

《环球邮报》记者：加拿大议会下设委员会指责中国在新疆施行“种族灭绝”，并呼吁实施人权相关制裁。如果加拿大采取以上建议，中方是否会对其进行惩罚？

赵立坚：加拿大议会有关委员会罔顾新疆政治稳定、经济发展、民族团结、社会和谐的事实，其编造的有关声明毫无根据，充斥着谎言和虚假信息。这是对中国内政的粗暴干涉，充分反映了加方有关人士的无知和偏见。中方对此强烈不满、坚决反对。

中方已经多次就涉疆问题阐明严正立场，涉疆问题根本不是什么人权问题。所谓新疆“种族灭绝”是一些反华势力蓄意炮制的谣言，是诬蔑抹黑中国的闹剧。事实是，2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017万人上升至1272万人，增加255万人，增幅为25%，高于全疆人口的增幅14%，更明显高于汉族人口的增幅2%。因此，何来的“种族灭绝”呢？

我们强烈敦促加方摒弃意识形态偏见，停止利用涉疆问题干涉中国内政，谨言慎行，避免对中加关系造成进一步损害。

美国专题新闻社记者：关于美国对台售武的问题，台湾方面表示不愿与中国大陆进行军备竞赛，只是希望建立可靠的防卫能力，你对此有何回应？

赵立坚：他们如果不想进口武器装备，那就应该说到做到，而不是说一套，做一套！

路透社记者：路透社获悉欧盟在一项提案草案中呼吁对世卫组织改革，要求各国在卫生危机初发时提高透明度。该草案敦促世卫组织采取措施提高各国遵守《国际卫生条例》情况透明度，要求会员国迅速就卫生危机分享信息，你对推进改革世卫组织的工作有何评论，认为有关改革是否合理？

赵立坚：中方支持对世卫组织进行必要的、合理的改革，以提升世卫组织应对突发公共卫生事件能力，更好发挥其在全球卫生治理中的核心作用。中方认为改革可从三个方面入手：一是从制度、规则层面更好地排除政治干扰，尊重科学和专业意见，摒弃政治化和污名化的做法。二是赋予世卫组织更充足的资源，提升其应对全球公共卫生危机的能力。三是秉持人类卫生健康共同体理念，加大对发展中国家公共卫生事业的支持与投入。改革应通过成员国广泛协商、形成一致的方式推进，而不应服务于任何一国的政治私利。

中国是世卫组织重要成员国，坚定支持世卫组织作用和多边主义。中方愿积极参与世卫组织改革进程，同各方一道，共同推动完善全球卫生治理。

《环球邮报》记者：本月初，新疆维吾尔自治区主要官员呼吁加强中华民族共同体意识教育。这是否暗示新疆“再教育”工作会继续扩大？还有多少人仍在教培中心学习？

赵立坚：我可以向你介绍一下新疆当前的安全和反恐形势。新疆反恐怖主义和去极端化斗争取得了重要阶段性成果。新疆已经连续近4年未发生暴恐事件，各族人民的获得感、幸福感、安全感明显提升。你所提到的有关讲话也是在这一背景下所做的。但是，“三股势力”及其影响依然存在，“东突”势力依然在伺机制造事端，新疆反恐怖主义和去极端化斗争形势依然严峻复杂。新疆将立足本地区实际，继续深入开展反恐怖主义、去极端化斗争，坚持“一手抓打击、一手抓预防”，既依法严厉打击暴力恐怖犯罪，又重视开展源头治理，通过着力改善民生、加强法治宣传教育、加强帮扶教育等多种形式，最大限度地保障公民的基本人权免遭恐怖主义和极端主义的侵害。

你所提到的教培中心是针对感染宗教极端主义、有轻微违法犯罪的人员，开展的以国家通用语言文字、法律知识、职业技能和去极端化为主要内容的教学，目的是从源头上消除恐怖主义、极端主义。通过教育培训，学员们的综合素质得到提升，国家意识、公民意识、法治意识明显增强。他们也认清了恐怖主义、极端主义的本质和危害，摆脱了恐怖主义、极端主义的精神控制，过上了正常的生活。我们已经多次表示，教培中心学员已经全部结业，过上了正常生活。目前他们都是社会正常成员，没有什么特殊措施。

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