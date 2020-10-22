助力长三角一体化发展 欧美同学会历时两年打造海创中心揭牌

人民网合肥10月21日电 10月21日，在欧美同学会（中国留学人员联谊会）会史上，是个特殊的日子。2013年，欧美同学会百年华诞，当年10月21日，习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上发表重要讲话。

“欧美同学会（中国留学人员联谊会）要发挥群众性、高知性、统战性的特点和优势，立足国内、开拓海外，努力成为留学报国的人才库、建言献策的智囊团、开展民间外交的生力军，成为党联系广大留学人员的桥梁纽带、党和政府做好留学人员工作的助手、广大留学人员之家，把广大留学人员紧密团结在党的周围。”

谆谆期望，言犹在耳。总书记的重要讲话成为欧美同学会开展工作、发挥作用的行动指南和根本遵循。

7年后，2020年10月21日，安徽省合肥市，这座长三角重镇，欧美同学会长三角海创中心正式揭开面纱，同时，欧美同学会首届“双创”大赛在这里盛大启幕——以这种方式再次重温总书记的期待和要求，以实际行动贯彻落实党中央的决策部署，欧美同学会用创新举措促进、助力留学人员创新创业创造和经济高质量发展的探索从未止步。

欧美同学会长三角海创中心落成典礼

全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺发表视频讲话。安徽省委常委、统战部部长张西明，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华，欧美同学会副会长、中关村管委会原副主任夏颖奇，欧美同学会副会长、浙江省欧美同学会会长、西湖大学校长、中国科学院院士施一公，欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明，欧美同学会德奥分会会长、安徽欧美同学会会长、中国科学技术大学常务副校长、中国科学院院士潘建伟出席。仪式通过欧美同学会门户网、中国网、凤凰网等进行直播，累计观看人数达六十万人。

欧美同学会长三角海创中心落成典礼

服务国家战略 统筹谋划考量

安徽濒江近海，外承沿海地区经济辐射、内拥长江水道黄金经济带，正是长江三角洲区域一体化的重要区域。作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，长江三角洲区域的统筹发展与科学规划，一直深切牵动着习近平总书记的心。

2018年11月，习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上提出，将支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略。

2019年12月，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

今年8月，习近平总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话，深刻阐述了长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用。

大潮涌动，动能奔涌。为提供多层次渠道，搭建全方位平台，助力海内外高层次留学人才创新创业创造，助力长三角一体化发展，欧美同学会自2018年起经过近两年的谋划、运筹和多次现场调研，并经过专家组反复考察论证，决定由安徽、上海、江苏、浙江共建欧美同学会长三角海创中心，同时考虑安徽省和合肥市在教育、科技、经济社会发展及留学人员创新创业创造等方面的独特优势，决定将海创中心落户安徽合肥。

用高科技助力高质量发展

欧美同学会长三角海创中心正是源于此种初衷，未来欧美同学会和广大留学人员将以时不我待、只争朝夕的紧迫感，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的家国情怀，助力经济高质量发展。

欧美同学会创新创业创造在长三角的旗舰已经起航，环境好，则人才聚、事业兴，目前，已入驻15个项目并建立了项目储备资源。

在揭牌仪式上，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君与科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰、莫斯科格林伍德国际贸易中心出资单位——中国诚通国际投资有限公司总经理周立群签订战略合作协议。海创中心还组建了阵容强大的导师团队，精准对接政策，旨在为入驻企业提供全维度、立体化、跨区域的服务。

“致天下之治者在人才”，留学人员历来人才济济，李四光、严济慈、华罗庚、周培源、钱三强、钱学森、邓稼先等是杰出代表。在创新创业创造上，留学人员更是奋力作为、勇于担当。

首批入驻欧美同学会长三角海创中心的企业有10家，分别是：安徽省东超科技有限公司、安徽智泊停车投资运营有限公司、合肥辰视机器人科技有限公司、安徽变脸智能技术有限公司、合肥心之声智能科技有限公司、合肥钧宝智能科技有限公司、合肥微纳传感技术有限公司、合肥竹阁知鼎信息技术有限公司、安徽安喆科技有限公司、合肥图谱智能科技有限公司。这些企业中，留学人员起到了中流砥柱的作用。

东超科技的董事长韩东成，是一名“90后”，眼下，已经是空中成像技术的领军人物，他和多位留学人员一起共同创立了东超科技。今年，习近平总书记在考察安徽创新馆过程中，总书记参观并体验了东超科技自主研发的“无接触自助终端”。在疫情防控常态化下，这项技术以非接触的形式，减少直接接触，可以有效减少病毒传播。

傅兆吉是心之声的董事长，他带着自己的产品入驻海创中心，并现场做了展示。市面上的测量心电图产品多携带不方便且准确率有待提升，他和团队把测量工具缩小到可以放在口袋里携带，只要连接到手机就可以随时随地监控心电图。方便快捷，且准确率极高。

海创中心未来可期

作为全国率先成立的海创中心，长三角海创中心还承担了研究摸索、先行先试的功能，未来将创造出一套完整的、完善的模式和经验复制推广。按照规划，将在全国陆续建立东西南北中五个海创中心，为留学人员提供崭新的创新创业创造的平台。

“在服务大局中找准定位、展现作为是做好新时代留学人员工作的必然选择。”河南欧美同学会秘书处处长吴炜说，“近年来，欧美同学会团结带领广大留学人员围绕中心工作，发挥自身优势，开展了一系列卓有成效的活动，知名度和影响力不断提升。作为欧美同学会大家庭的一员，我们倍感自豪。”

浙江省欧美同学会秘书处七级职员石清锋表示，将当好留学人员回国创业的联络员，做好服务海归学长落地创业的“店小二”，努力引导广大浙江海归学长争当浙江“重要窗口”建设和服务长三角区域一体化发展国家战略的排头兵。

“欧美同学会长三角海创中心定将成为人才集聚荟萃的‘凤栖之地’、创业创新创造的‘圆梦之家’。”周立群说。

有辉煌的过去，有崭新的现在，还有规划清晰的未来，留学人员事业的路子越走越宽，越走越敞亮。广大留学人员与时代同呼吸共命运，一定能为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的更加绚丽的篇章。

(责编：苏缨翔、燕勐)