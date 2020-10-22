英国计划开展“人体挑战试验” 深入研究新冠病毒感染机理

新华社伦敦10月20日电（记者张家伟 金晶）英国帝国理工学院20日发布公报说，研究人员计划开展“世界首个”与新冠病毒有关的“人体挑战试验”，以进一步了解病毒感染机理，更加深入地验证候选疫苗的有效性。

公报说，这个项目旨在遏制新冠病毒的传播及其影响，减少因新冠造成的死亡。该项目预计将于明年年初实施，由帝国理工学院、英国商务、能源与产业战略部、医疗公司hVIVO以及伦敦皇家免费国民保健制度信托基金会合作开展。

据帝国理工学院介绍，该项目第一阶段被称为“病毒特征研究”，旨在研究让健康志愿者感染新冠病毒的可行性。这一阶段研究计划招募年龄18至30岁的志愿者，他们都不曾感染新冠病毒，没有出现过相关症状，无潜在健康问题，也没有已知的新冠病毒感染风险因素，如心脏病、糖尿病和肥胖症等。研究将通过缓慢增加少数志愿者所接触的病毒剂量，来评估引起感染并引发免疫反应所需的病毒量。研究人员将跟踪记录参与者当中的被感染者比例，以及后者向外界传播的病毒量，以便更好地了解感染过程。

这个阶段完成后，研究人员将基于相关研究结果，通过试验进一步分析候选疫苗如何在人体内发挥作用及其怎样阻止病毒感染，探究相关治疗方案的效果和人体免疫反应等。

所有参与项目的志愿者完成试验后都需接受两次新冠病毒检测，只有两次结果都为阴性的志愿者才能离开试验场所。研究人员表示，确保志愿者的安全是“人体挑战试验”的最优先考量。

公报说，在招募志愿者前，“人体挑战试验”项目将首先由一个特别召集的伦理委员会进行评估，研究开展前还需经过英国药品与保健品管理局批准。

帝国理工学院表示，这一研究项目可帮助科研人员更好地评估接种某种疫苗后被新冠病毒感染的风险，还能高效对比不同候选疫苗的有效性，有助于开发新冠疗法和疫苗。

英国商务、能源与产业战略大臣阿洛克·夏尔马说，这一开创性但受到严格控制的研究，“是在构建我们对病毒理解和加速疫苗研发方面迈出的重要一步”。

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