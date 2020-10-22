好久没有动笔，今天来说说第三季度主要经济数据。

10月19日，国家统计局发布中国经济最新“成绩单”：前三季度国内生产总值同比增长0.7%，累计增速实现由负转正。

这是个来之不易的0.7%。中国也因此成为新冠肺炎疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。

数据公布后，迅速成为全球舆论最为关注的话题之一——

有人因受益于中国经济率先重启而表示高兴，有人因疫情的不确定性仍对中国经济前景存疑，至于那些“恨人有、笑人无”的聒噪之音也时不时的响上两声。

最权威的判断，来自21日召开的这个论坛——

“中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在2020金融街论坛年会开幕式上发表主旨演讲时表示，中国投资和进出口指标升势明显，消费指标正在发生积极变化，主要经济指标逐季度向好，2020中国实现全年经济正增长是大概率事件。”

我国主要经济指标逐季度向好，实现全年经济正增长是大概率事件。

这个判断意味着什么？

简单说上两句。

首先，中国经济率先复苏是实事求是尊重科学的结果。

10月6日，世界贸易组织（WTO）在发布的《全球贸易数据与展望》更新报告中强调，全球贸易最终表现将取决于疫情发展和政府采取的防控措施。

同样是在10月6日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃也对外表示，由于不同经济体为应对疫情作出的政策回应不尽相同，全球经济将面临不均衡的发展前景。

无论是WTO还是IMF，都不约而同地把疫情防控视作经济复苏的关键因素。

事实也的确如此，疫情对经济的冲击大小与各国疫情应对举措密切相关。

中国经济率先重启，得益于面对疫情冲击时坚持实事求是尊重科学的态度——把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取坚定果断措施防控疫情，从而取得抗疫斗争重大战略成果，为经济复苏奠定坚实基础。

抗疫有多坚决果断，经济恢复也就有多迅速。

反而是有些国家有些人，在疫情防控问题上“嘴行千里，屁股在屋里”，似乎在公众面前讲几句漂亮话，把黑锅往别国身上扣，然后在社交媒体发几条“金句”，疫情就会消退了。

中国有句话，叫做“人哄地，地哄人”。

如此防控效果如何，大家已经看得很清楚了。

其次，中国经济率先复苏得益于认真做好自己的事。

无论是疫情防控还是推动经济复苏，中国都向全世界展现出非同一般的认真和专注。

这种认真和专注，大家并不陌生。在过去两年多的时间里，我们反复提及多次。

关键是做好自己的事情。

在推动复工复产复商复市的工作上，中国并不是“口惠而实不至”，而是真正的抓紧抓实。特别是制定出台多项强化就业优先、促进投资消费、稳定外贸外资、稳定产业链供应链等政策措施，进一步促进经济稳定恢复和可持续发展。

全世界看得到的，是IMF高度评价中国将成为今年“全球唯一实现正增长的主要经济体”。

世界不应忽视的，则是那些普通的中国人在背后的坚定和付出。

有的人吵吵嚷嚷，有的人埋头向前。

第三，中国复苏带动全球经济是中国作为世界经济重要一环的客观结果。

中国经济率先复苏对全球经济复苏带来的正面影响，是眼下大家谈得比较多的话题。

其实，如果考虑到中国经济发展所致力的开放格局，以及中国在全球经济中的分量和地位，这种正面影响不难理解。

甚至中国都不必刻意去做什么，只要认真做好自己的事情，客观上就能给全球经济增长作出重要贡献。

比如10月19日，日本财务省公布的贸易统计报告显示，虽然日本本财年（2020年4月至2021年3月）上半年货物贸易出口额同比大降19.2%，但是4月至9月，由于中国经济逐步恢复，对非铁金属、半导体制造设备及汽车需求旺盛，日本对中国出口增长3.5%。

“中国超大的市场规模意味着中国消费回暖势必提供良好契机，带动各国对中国的出口和投资，通过国际贸易渠道增加世界需求总量，促进全球经济复苏。同时，中国率先实现复工复产，有力保障了国际市场供给，支撑了国际产业链供应链顺畅运转。”

最后，也是最重要的，世界应把握中国开辟的复苏契机。

中国经济率先复苏，给全球贸易、产业、防疫乃至于信心等方面开辟了重要契机。

对世界经济而言，当前最重要的是紧紧把握中国开辟的契机。

毕竟，全球疫情迄今未得到全面遏制，特别是美国等国家疫情没有根本性好转，世界经济复苏仍面临诸多困难，同时，经济全球化遭遇逆流、一些国家保护主义和单边主义盛行、地缘政治风险上升，也是我们发展之中必须面对的不利局面。

错综复杂的形势之中，中国的增长让更多人看到了希望。

但是希望要转化为更多国家的增长复苏，仍需要世界各国不断拓展互利互惠合作，继续推进经济全球化，坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全畅通运转，共同推动世界经济早日重现繁荣。

多谈点合作，少搞点对抗，比什么都强。

（原题为《世界应把握好中国开辟的复苏契机》）

(责编：艾雯、燕勐)