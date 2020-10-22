金正恩参谒中国人民志愿军烈士陵园

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人民网平壤10月22日电（记者莽九晨）据朝中社22日报道，朝鲜最高领导人金正恩参谒位于平安南道桧仓郡的中国人民志愿军烈士陵园，向烈士表示崇高敬意，纪念中国人民志愿军赴朝参战70周年。朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海、李炳哲、金德训，朝鲜劳动党中央政治局成员朴正天、金才龙、李日焕、金衡俊等党政军干部参加活动。

报道中说，金正恩同党政军干部一起来到中国人民志愿军烈士塔前，中朝两国国歌庄严奏响。伴随着《献花曲》响起，朝鲜党、国家和武装力量最高领导人名义的花篮和朝鲜劳动党中央委员会、朝鲜劳动党中央军事委员会、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会、朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会、朝鲜民主主义人民共和国内阁、朝鲜人民军名义的花篮分别敬献在中国人民志愿军烈士塔前。花篮缎带上写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”字样。

金正恩默哀悼念中国人民志愿军烈士。随后，金正恩参谒了中国人民志愿军烈士陵园的毛岸英同志之墓。以金正恩名义的花篮敬献在毛岸英同志之墓前。花篮缎带上写着“献给毛岸英烈士！”字样。金正恩向毛岸英同志表示敬意。

金正恩同陪同的党政军领导干部一起参观了中国人民志愿军烈士墓。金正恩表示，自从兄弟的中国人民的优秀儿女踊跃报名参加朝鲜人民神圣的祖国解放战争已过70年了，但对于中国人民志愿军在极其困难的情况下也高举抗美援朝保家卫国旗帜，忘我牺牲地支持和声援朝鲜的不朽功绩和英雄功勋，朝鲜人民记忆犹新。

金正恩说，中国人民志愿军赴朝参战为朝鲜争取祖国解放战争的伟大胜利做出了历史性贡献，不管岁月流逝、世代交替，朝中两国军队和人民把自己的命运联系在一起，同生死共命运，用鲜血争取到的伟大胜利依然不变，意义巨大。

金正恩强调，中国人民志愿军官兵甘冒生命危险，在消灭帝国主义侵略者的圣战中献出宝贵青春和生命英勇作战，朝鲜到处都渗有他们洒下的鲜血，朝鲜党和政府以及人民将永远不会忘记他们的崇高灵魂和忘我牺牲精神。

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