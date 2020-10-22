美国已沦为彻头彻尾的规则破坏者（观象台）

“全世界各国会意识到，他们坚定地想要成为美国的伙伴和盟友。”最近，美国国务卿蓬佩奥再次“语出惊人”，其“迷之自信”令人瞠目。

近年来，美国的“孤家寡人”形象已经在多个场合呈现。比如，第74届联大全会表决以169票高票通过新冠肺炎疫情综合性决议，只有美国和另一个国家投了反对票；美国否决了联合国安理会有关对恐怖分子进行刑事追诉和改造的决议草案，此决议草案获得了联合国安理会其他14个成员国赞成；联合国安理会对美国提出的必须延长对伊朗的武器禁运的动议进行表决，结果是15个成员国中，仅有美国和一个小国赞成。

为何美国在国际社会遭到空前孤立？原因很简单：美国政府竭力奉行“美国优先”，在国际事务中一意孤行、倒行逆施，严重破坏了国际秩序和国际规则，已经给自己打上了“麻烦制造者”的烙印。

当今世界，奉行以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。作为联合国的创始国之一，美国在联合国体系内扮演着主导角色。正如香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年所说，美国在二战后成为国际社会的“天然领袖”，是因为当时欧洲列强打得不可开交，元气大伤。二战后，美国是被“邀请”来做世界领袖的。在相当长一段时间里，美国长期享受着“山巅之城”的荣耀。冷战之后，美国更是尽情挥霍世界唯一超级大国的霸气，好不威风。

然而，时移势易。当今世界正经历百年未有之大变局，新兴大国的崛起以及传统西方大国的相对衰弱正在改变大国力量的对比。

面对这种力量对比的变化，美国焦躁不安，却不思进取，反而幻想着以霸凌代替规则、以大棒代替公理，“合则用，不合则弃”。于是乎，在“美国优先”的旗号之下，美国退群毁约成瘾，动辄制裁威胁，公然对抗国际公理和道义，上演了一系列令世人瞠目结舌的单边主义和霸凌闹剧：一直以“国际人权卫士”自居，却为一己之私退出联合国人权理事会；在世界气候变化越来越不可控、需要全球团结面对时，退出巴黎气候协定；在全球抗疫最需要团结合作时，退出世界卫生组织；在全球最需要的救命疫苗问题上，断然拒绝合作；退出联合国教科文组织、伊核协议……

不要以为美国“退群”了，就消停了。恰恰相反，美国自以为可以不受约束地颐指气使，更加起劲地大搞单边主义和霸权行径，严重冲击多边主义和国际规则。在联合国人权理事会选举、制裁伊朗等问题上，已经“退群”的美国，一再表现出蛮横不讲理的霸道姿态，就连曾经最亲密的盟友也看不下去。美国哈佛大学、乔治敦大学、塔夫茨大学等美国高校近50名国际关系和外交政策学者发表联合声明称，美国政府外交政策近乎失败，令美国陷入虚弱和孤立。

可以说，美国这个曾经的国际规则制定者，如今已沦为一个彻头彻尾的国际规则破坏者。但凡有点正义感和良知，谁愿与这样的国家沆瀣一气、同流合污呢？

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