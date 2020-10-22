努力成为有担当的留学生（留学记）

胡昊（左）近日赴朋友的音乐学校演奏萨克斯管。

时光飞逝，不知不觉间，1年多的英国留学生活就结束了。

时钟拨回至2019年6月21日，那一天，我从北京的机场出发，十多个小时后抵达英国，在谢菲尔德大学音乐学院的留学之路由此开启。

留学期间，我所入住的第一间公寓在谢菲尔德，虽然该公寓设施条件一般，但3位同住的外国友人十分有趣。我们彼此交流着不同的思想与文化，也结下了友谊。其中两名室友是罗马尼亚人，Dan喜欢中国文化，也喜欢中国美食，还常让我教他中文。除此之外，他也很喜欢乒乓球运动，球技还不错，我们经常切磋。

还有一名室友是Uzma。有一次，我被Uzma邀请参加某社区活动。在活动现场，来自不同国家的朋友在现场和大家分享自己国家的文化、自然环境情况等。在活动现场，我演奏了中国云南特色乐器——葫芦丝，希望大家了解中国文化。

2020年是特别的一年，受新冠肺炎疫情影响，我的留学生活也变得不同。2月初，我发起为武汉医护人员募集防护物资的行动，并成立了由中国留学生组成的SHIL英国捐助组。期间，我和团队朋友们努力了47天——从建立团队、设立各部门、设计捐款信息单、拉商家赞助到购买运送物资，最终，医疗物资运送到了武汉的医院。该活动对每个参与其中的中国学子来说，都是难忘的经历，也让人从中看到中国留学生的责任心、爱心和担当。

回顾这一年的留学学习经历，因疫情原因，我们的课程也做出很大调整，比如合奏课考试变成了写6000字的论文。除了完成学校正常的课程设置外，我安排了不少时间用于欧洲的文化旅行。在留学期间，不仅到伦敦、曼彻斯特、剑桥等英国城市旅行，也到瑞典、芬兰、意大利等国旅行，参观当地的博物馆、美术馆等让我的视野变得更加开阔。

让我印象最深的一件事是2020年1月，盲人小提琴演奏家张哲源到瑞典拜访他的偶像——被称为中国的“海伦·凯勒”的盲人长笛演奏家吴晶，我随同前往。那是我第一次了解到点显器——能够将计算机上的信息用盲文同步显示，便于盲人摸读。那次和大家的音乐交流，也让我受益匪浅，两位音乐人更是让我由衷敬佩。

1年的留学经历，给我带来的不只是专业上的飞跃，还让我学会了独立思考，同时提升了面对问题时的解决能力。这也是留学带给我的最大财富。

学业结束，我终于回到祖国的怀抱。按照规定，先在广州的酒店隔离。期间，看到酒店准备的、写着“祖国欢迎你回家”的温暖包，我心里暖暖的。回国之后所遇到的各部门的工作人员更是让我感动，也让我明白正是众志成城，团结一致，使中国取得了疫情防控的胜利。

我爱中国，也爱世界，希望人与人之间多些理解和关爱，用爱点亮这个世界。

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