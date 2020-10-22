美俄向续签唯一军控条约迈进一步

美国与俄罗斯间仅存的军控条约《新削减战略武器条约》20日朝续签一年迈进一步。俄方当天同意双方均冻结全部核弹头数量，以换取条约续期一年，获美方正面回应。

但一些西方专家和媒体担忧，条约续期面临如何验证等难题。他们还质疑美国总统唐纳德·特朗普赶在大选前推动续约是出于竞选连任的政治私利。

【峰回路转】

美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯当天发表声明说，“赞赏”俄方态度，美方“已准备好即刻会晤，以达成一项可验证协议”，“我们希望俄方授权外交人员做同样的事”。

俄罗斯外交部当天早些时候说：“俄方提议《新削减战略武器条约》续期一年，愿与美方一道作出政治承诺，在此期间‘冻结’双方持有的核弹头数量。”

美联社报道，暂不清楚双方何时磋商续约和条约形式问题。

时任美国总统贝拉克·奥巴马和时任俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫2010年签署的《新削减战略武器条约》是两国间唯一军控条约。该条约将于明年2月5日到期，但条约有效期可在两国协商后至多延长5年。

美方新近提议条约续期一年，同时要求扩大核弹头限制范围。原条约仅限制美俄战略性核弹头，但美方希望同时限制安装在战场武器上的弹头，即战术性核弹头。

俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫上周说，美方提议同时限制战术性和战略性核弹头不可接受，除非美方先把核弹头撤离欧洲。

俄总统弗拉基米尔·普京上周则提议将条约无条件延长至少一年。美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩回应说，任何不要求冻结核弹头的提议“行不通”。

按照路透社说法，俄外交部20日的表态说明俄美两国立场有所接近。

【沟壑难平】

就条约续约，两国代表今年6月起举行数轮谈判，但未取得实质性进展。按照美联社的说法，特朗普认为该条约“有缺陷”“对美不利”，直到今年才着手与俄方磋商续约问题。

美国军备控制协会执行主任达里尔·金博尔认为，美俄承诺一年内冻结弹头具有“政治约束力”，如果与《新削减战略武器条约》续期一年结合，“可能是一种有效构筑信心的方法”。金博尔说，“这可能是朝暂时扭转全面军备竞赛的正确方向迈出了一步”，美俄因而有更多时间磋商核军控新条约。

但媒体依据美俄各自声明推断，两国续约磋商可能面临“如何验证对方遵守冻结承诺”的难题。拉夫罗夫上周明确拒绝美方所提出的验证要求，即像上世纪90年代那样，两国专家在彼此导弹工厂核查。现有条约没有这样的规定。

前奥巴马政府官员乔恩·沃尔夫斯塔尔认为，美俄两国有意磋商续约谈不上突破。特朗普政府提议的验证方式更加严格，要求美方获准从俄方弹头出厂起全程跟踪。

另一奥巴马时期官员、美国布鲁金斯学会分析师弗兰克·罗斯认为，在距11月3日总统选举日两周内谈妥这样一份协议，面临诸多重要问题，“我们不应匆忙尝试磋商如此重要的事”。

美联社注意到，特朗普眼下尝试多种方法提振其外交成绩。路透社援引一些专家的话说，特朗普有意续签条约，只是想在大选前获取又一“外交成就”。（海洋）（新华社专特稿）

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