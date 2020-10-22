扩大物流合作 促进互利共赢

在位于泰国曼谷的闪电达快递拉山分拨中心，工作人员正在进行卸车扫描工作。

本报记者 赵益普摄

中国国家邮政局发展研究中心此前发布的《中国快递行业发展研究报告（2019—2020年）》显示，东南亚已成为中国快递企业“走出去”合作的热门地区，中国企业的高效、便捷服务受到东南亚民众欢迎，其成熟的运营模式也带动了当地快递物流业发展。

专业高效

快递服务赢得口碑

东南亚地区人口约6.5亿，移动互联网渗透度高，但物流基建不足等影响了快递行业的发展。随着百世、京东、闪电达等中国快递企业到东南亚国家开展业务，东南亚民众日益感受到中国快递的速度与便捷。

在曼谷西南郊区，时近傍晚，闪电达快递拉山分拨中心的交叉带分拣机启动，开始一天中最忙碌的时刻。“拉山分拨中心每天要处理50多万件快递，700多辆卡车从这里驶向泰国各地，其中6辆驶向拉农府，那是我们‘次日达’服务的最南端。”闪电达快递创始人兼首席执行官李发顺说，闪电达2018年在泰国开展业务，目前已有3500多家门店和19个分拨中心，遍布全泰77个府，订单量稳定增加，“这说明泰国民众对我们的服务很认可”。

闪电达快递是阿里巴巴集团发起的世界电子贸易平台（eWTP）主要投资企业，在泰国快递市场份额排名稳居第二。“现在，用闪电达发快递到清迈，两天就能到，比以前节省了一半时间。”曼谷市民维塔娅告诉记者，以前她发快递必须要去门店，排队、填表等流程麻烦，后来有了闪电达的免费上门揽收服务，“我不出门就能寄东西，太方便了！”

塔威克·敦叻是泰国南部拉农府一所中学体育老师，多年来一直从首都曼谷购买足球、篮球、运动服等体育用品。从今年开始，曼谷的经销商通过闪电达给敦叻发货。“拉农府距离曼谷580多公里，以前发普通货运需要3至5天，现在当天订购，次日中午就送到学校，运输费用还更便宜。”敦叻说。

全球知名家居用品企业宜家2014年开拓印尼市场，当地的几家门店选择和京东物流合作后，后者提出并执行了专业的整套运营方案，宜家的绩效在3个月内有了明显提升。宜家方面表示，京东物流将中国的成熟经验带到印尼，“中国快递行业的专业和高效值得信赖”。

拓展业务

创造大量就业岗位

吉拉蓬·东帕是闪电达曼谷乍都节区网点的主管。“我去年刚刚加入闪电达。疫情对泰国经济冲击巨大，但我们的工作量一直在增加，我的工资还涨了2000多泰铢（1元人民币约合4.66泰铢）。”吉拉蓬·东帕负责的网点有50多名快递员，大家都很有干劲，“快递业在泰国刚刚兴起，未来令人期待。”

“中国资本和技术帮助泰国发展了快递行业，还提供了大量就业岗位，为当地培养了行业人才。”吉拉蓬·东帕坦言，这里的工作经验为他将来创业打下了基础。

今年7月，百世集团在马来西亚、柬埔寨和新加坡的快递业务正式投入运营；在缅甸，中通集团已建成木姐、曼德勒和仰光三大缅甸国内转运中心，并不断完善运输主干线及各地网点运输分支线；圆通国际于2019年正式开通越南国际快递包裹业务；顺丰投资了缅甸物流企业KOSPA，并在印尼成立合资公司主营电商和快递业务……

泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，快递物流业是一个国家基建水平的体现，东南亚各国都在努力完善发展快递物流业。中国快递企业拥有较成熟的发展模式，东南亚国家可以学习借鉴相关经验和技术，推动本地物流等服务产业快速发展。

互联互通

电商助力经贸发展

国际市场调研公司尼尔森日前发布的一项报告显示，疫情防控期间，东南亚民众网上购物消费增长明显。随着数字技术广泛应用，跨境网购和电子商务日益繁荣。

尖竹汶府是泰国著名水果种植基地，以盛产榴莲闻名。56岁的榴莲种植园主乌拉蓬说，上半年泰国疫情严重时，正值榴莲收获季节，很担心榴莲滞销。“通过电商平台，尖竹汶榴莲特别受中国消费者欢迎，甚至卖出了更好的价钱。”乌拉蓬表示，疫情防控期间，一直未间断的泰中跨境物流让泰国果农收益有了保障。

泰国商业部的数据显示，中国是泰国榴莲的最大出口市场。今年上半年，泰国向中国内地市场出口榴莲达10.22亿美元，同比增长140%。

今年2月份，东盟首次成为中国最大的贸易伙伴，中国和东南亚国家之间的跨境物流显得愈发重要。在此前举办的中国国际服务贸易交易会上，百世发布了东南亚“自邮寄”服务产品，主要提供中国与泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、新加坡五国之间的跨境物流服务。

泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，近年来东南亚电商进入了高速发展期，和电商相辅相成的现代快递物流产业也迎来重要发展机遇。泰国等东南亚国家的经济受疫情影响较大，完善基础设施、发展快递产业是对抗经济下行风险的方式之一。“泰国欢迎中国快递企业带来新模式、新技术，在共建‘一带一路’框架下推动互联互通，助力东南亚本土快递网络建设，进一步振兴地区经济发展。”

（本报曼谷10月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 16 版）

(责编：白宇)