“中国绿色发展经验值得借鉴”（外媒看中国）

近年来，中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，生态文明建设取得显著成就，为改善全球生态环境作出巨大贡献，受到多国媒体的关注。

英国知名科学杂志《自然》日前发表社论说，全球在保护生物多样性方面的任务迫在眉睫，中国在保护生物多样性方面已积累许多有价值的经验，各国能从中获益良多。

俄罗斯卫星通讯社的评论文章说，近年来，中国政府一直非常重视改善生态环境，积极治理荒漠化，生态文明建设取得积极进展。

俄罗斯“自由媒体”网站报道援引联合国粮农组织的报告说，1990年至今，全球共有4.2亿公顷森林遭到毁坏，中国的森林草地面积增长了3300万公顷。中国去年底通过了新修订的森林法，加强对森林资源保护的监督，促进提高森林利用效率。中国对维护全球生态平衡的作用日益上升。

意大利Adnkronos通讯社发表评论认为，保护环境不仅是一项职责，而且可以开拓新的经济前景。中国政府通过采取多项保护政策、增加资金投入、提高全民湿地保护意识等方法，使湿地面积不断增加。

南非《索韦托人报》刊文说，中国为非洲国家防治荒漠化作出了巨大贡献。通过科技援助、联合研发、技术转移、科技示范和人才培训等方式，中国有效帮助非洲国家提升了荒漠化防治能力。文章还提到，中国与非洲国家就植树造林、防治荒漠化开展了多种形式的交流。

南非独立传媒网站转载联合国环境署网站文章说，中国近年来在提高森林覆盖率方面取得了长足进步。“通过大力推进国土绿化，中国的‘颜值’不断提升。中国正以绿意盎然的面貌走向世界。中国绿色发展经验值得借鉴。”文章说，中国西部的塔克拉玛干沙漠和非洲的萨赫勒地区面临着相似的气候和荒漠化问题。中国在防治荒漠化和土地退化方面有几十年的科学经验，并乐于和非洲国家分享。这将有力帮助非洲国家实现可持续发展目标。

南非《星报》刊文关注到中国在改善生态环境的同时，切实提高民生福祉。报道说，中国将国土绿化工作和发展经济产业相结合，提高了林地质量和保水护土能力，还帮助当地人民实现增收。“绿了山川，也给民众带来了美好生活，一举两得。”

（本报北京、约翰内斯堡、罗马、莫斯科10月21日电 记者俞懿春、李滢嫣、韩硕、张光政）

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 03 版）

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