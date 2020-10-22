“共建一带一路惠及民生，我们的生活越来越好”

图为鸟瞰巴布亚新几内亚新爱尔兰省议会大厦。

中铁建设集团巴新公司供图

由中铁建设集团承建的巴布亚新几内亚新爱尔兰省议会大厦项目日前举行竣工交付仪式。巴新总督达达埃以及当地民众等上万人参加活动。“中国企业克服重重困难，提前4个月交付这座现代化的议会大厦，令人敬佩。”新爱尔兰省省长陈仲民表示。近年来，中国企业在南太平洋岛国参加多个共建“一带一路”框架下的重大项目，为当地经济建设作出了积极贡献。

巴布亚新几内亚新爱尔兰省议会大厦

“这么短时间内完成施工任务，非常了不起”

新爱尔兰省议会大厦项目是“交钥匙”工程，从方案设计、建设施工到家电配置等全部由中铁建设集团负责。议会大厦造型取自当地传统建筑，中部尖顶坡度达到45度，整体跨度较长，施工难度高。中铁建设集团优化物资采购运输标准化流程，缩短运输时间，为项目提前交付提供有力保障。巴新总理马拉佩参观项目现场时表示：“面对疫情挑战，中国企业能在这么短时间内完成施工任务，非常了不起。”

中铁建设集团巴新公司副总经理周文江说，为保证疫情防控期间正常施工，项目部采取了一系列措施，例如对员工进行封闭式管理，保障生活和防疫物资供应；及时调整用工模式，扩大当地工人用工规模；由中国技术专家提供培训，帮助当地工人迅速掌握施工技能等。

建成后的新爱尔兰省议会大厦，成为巴新国内规模最大、配套最全、功能最现代化的议会办公大楼。当地主流媒体《国民报》《信使邮报》和巴新广播公司、电视台等对这一建筑的精美设计、施工质量和效率都给予高度评价。专栏记者扎瑞戈在《国民报》撰文说：“克服疫情影响，一座现代化建筑拔地而起，我很感动，也为当地民众高兴。”

当地工人约翰·费利克斯在项目工作。他告诉记者，现在收入比以前多了两倍，还学到抹灰、油漆、电工等技术，掌握的知识和技能让他终身受益。“周围的朋友都非常羡慕我，也期盼来这里工作。”

“中国企业在施工过程中培训了大批当地工人，帮助他们转变思路，学会通过辛勤劳动改变生活。”新爱尔兰省工程部部长所罗门·皮拉说。

瓦努阿图维拉港机场

“经过一夜施工，机场主跑道又修复了200多米，我特别有成就感”

南太平洋岛国多数是欠发达国家，基础设施建设存在较大缺口，专业技术人才匮乏。中国企业凭借高效的管理和组织实施能力，有效改善当地基础设施条件，进一步提升当地民众生活水平，赢得了良好口碑。

中国土木工程集团有限公司（中土集团）承担瓦努阿图首都维拉港机场修复工作。维拉港机场已达到使用年限，加上受2015年帕姆飓风影响，跑道老化开裂，急需修复。旅游业是瓦努阿图支柱产业，当地政府要求机场在施工期间不能中断运行。

中土集团南太公司总经理梁庆说，针对“不停航施工”这个前所未有的挑战，公司制订了严格的施工计划，每天与各方密切沟通现场调度，并实施主跑道沥青混凝土摊铺的“百日大会战”。当地自卸车司机奥利弗回忆起当时的情景仍激动不已：每日下午3点开始生产沥青混凝土；晚11点前，人员、机械设备与材料等在场外静候，在得到机场塔台确认后进场施工。现场灯火通明，从装料卸料到摊铺碾压，每一项工作都有序进行。“经过一夜施工，机场主跑道又修复了200多米，我特别有成就感。”奥利弗说。

历时180天，机场跑道近期顺利竣工。移交仪式上，瓦努阿图总理萨尔维表示：“机场升级改造项目是瓦政府近年来实施的最重要的基础设施项目之一，将对国家经济、旅游发展起到强大推动作用。”

斐济苏瓦市纳卡西社区排球场

“感谢中国企业为我们建造了休闲娱乐的好去处”

斐济首都苏瓦市纳卡西社区，傍晚的排球场上灯火通明。年轻人在打排球，老人们在一旁聊天，孩子们嬉戏玩耍，一幅热闹温馨的画面。该排球场是由中铁一局建造并于近日交付使用的。

排球场所在地离市区12公里，原本是一片沼泽地。为确保排球场地面基础牢固，中国企业坚持进行软基换填。8月份，斐济除了受新冠肺炎疫情影响，还出现登革热和钩端螺旋体病例。疫情防控期间，项目部留守施工人员不多，经过一个月日夜奋战，工程顺利完成。

纳卡西社区居民桑杰去排球场体验了一番。“球场采用自动感应式太阳能照明灯，夜晚亮起，拂晓关闭，节能环保。球场标志杆能灵活拆卸，3分钟即可转换为标准篮球场，实现‘一场两球’多功能用途。”桑杰向记者分享了感受。居民阿什纳特说：“感谢中国企业为我们建造了休闲娱乐的好去处。”

斐济青年和体育部部长巴拉表示，排球场的建成，为当地居民提供了良好的锻炼娱乐场所，尤其是疫情防控期间，有助于大家保持身心健康。

汤加中国友协秘书长拉图表示，过去十几年来，中国企业在南太平洋岛国承建了一系列重要项目，促进当地经济社会发展，改善了当地人民生活质量。以巴新为例，最大的综合性商业超市、最大的啤酒麦芽处理车间、最大的粮油加工厂、首都地标性建筑海港办公楼等都由中国企业承建。“这些项目聘用当地工人，创造了数千个就业岗位，并为当地培养了大批施工技术人员。共建‘一带一路’惠及民生，我们的生活越来越好。”

（本报堪培拉电）

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 03 版）

(责编：白宇)