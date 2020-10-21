长三角农村养老服务研讨会探讨中国农村养老难题

人民网讯 由湖州市南浔区主办、区民政局协办、普康智慧养老承办的长三角农村养老服务研讨会近日在湖州南浔举行。与会嘉宾就中国国情，围绕农村养老的痛点、难点，共同探讨了适合农村经济、文化、社会和家庭特点的养老模式。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶指出，农村养老问题存在很多难点，主要体现在经济保障难、健康护理难、精神关爱难等三个方面。长三角作为中国经济社会发展水平最高的地区，要带头加强探索和实践，破解农村养老问题。南浔在探索解决农村养老问题方面提供了很好的经验借鉴，希望南浔经验可以在长三角地区生根开花，服务更多的农村老年人。

南浔区围绕打造“幸福南浔·夕阳红”品牌，大力实施养老服务“八大工程”，逐步建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的高质量养老服务体系。

湖州普康智慧养老针对农村养老负担重、家庭空、差距大的三大问题，普康养老对农村日间照料中心的运行初期，提出了“五个好”，“五个有”，“五个优”的南浔模式，不仅提高农村老年人对日间照料中心的参与率和满意度，而且提升了农村老人的获得感和幸福感。

此外四家机构也分享了四种养老新模式：“互助养老”新模式、城乡一体化养老服务新模式、睦邻互助“四堂间”：远郊农村养老新模式和“三三三”新模式。专家学者也通过多种角度深刻分析了农村养老服务的痛、难点及现状。（赵欣怡）

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