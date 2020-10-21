美国满世界建生物实验室 外交部七问美国政府

人民网北京10月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

总台央视记者：世卫组织总干事谭德塞19日表示，目前已有184个国家和地区加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，更多国家有望公平有效地获取新冠疫苗。中方已加入这一计划，你能否进一步介绍中方参与计划的具体情况和工作进展？

赵立坚：我和我的同事已经多次介绍了有关情况，今天我愿作一些补充。中方一直积极支持“新冠肺炎疫苗实施计划”。10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“实施计划”。当前，中国已有4种新冠病毒疫苗进入三期临床试验，并且具备足够的生产和自给能力，但还是决定加入“实施计划”。中方此举目的是以实际行动促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家加入并支持“实施计划”。

中国是支持“实施计划”的最大经济体。相信中方加入“实施计划”将有助于增强“实施计划”同企业谈判能力，激励企业提高生产能力，确保疫苗产量，促进疫苗在发展中国家的可及性和可担负性。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的重要举措。

与此同时，中国政府支持中国疫苗研发企业参与“实施计划”，与有关发起方合作向发展中国家提供疫苗。我们也一直在为此提供积极协助。据我所知，不少中国疫苗企业已经向“实施计划”发起方表达了加入的积极意愿。双方技术专家正就疫苗研发、认证、监管等方面技术标准保持密切沟通。中方还将以多种形式优先向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助。

法新社记者：瑞典以安全为由禁止华为和中兴参与其5G网络建设。中国驻瑞典使馆已就此发表声明。请问中方是否计划采取反制措施？

赵立坚：中国驻瑞典使馆已经就此做出回应。中方对瑞方的决定表示强烈不满。华为和中兴等中方企业多年来严格遵守当地法律，积极促进中瑞信息与通讯技术合作，为瑞典基础设施建设作出了积极贡献。中国市场也对包括瑞典在内的欧洲企业保持开放。瑞方在没有任何证据的情况下，以国家安全为借口，无端抹黑中国公司，公然打压中国电信企业，将正常经济合作政治化。这一做法有悖于瑞典奉行的自由开放、公平公正、非歧视的市场经济原则，也违反了国际经贸投资规则。瑞方应秉持客观公正态度，纠正错误决定，避免给中瑞经贸合作和瑞方企业在华经营带来消极影响。

《环球时报》记者：据报道，俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫20日表示，美国在独联体国家生物实验室从事的研究活动引发严重关切。美国不仅在这些国家部署生物实验室，而且还努力在世界各地推广扩建。然而其从事的研究是不透明的，这与国际社会和国际组织准则背道而驰。中方对此有何评论？

赵立坚：这已经不是国际社会第一次对美国在其他国家开展生物军事化活动表达关切了。中方也多次强调，美国的相关活动不透明、不安全、不合理。

据报道，美国在包括中东、非洲、东南亚以及前苏联的25个国家和地区设有许多生物实验室。美国仅在乌克兰就设立了16个生物实验室，其中有些实验室所在地曾经暴发过大规模传染病。据《今日美国报》报道，自2003年以来，美国国内外生物实验室发生了数百起人类意外接触致命微生物事故，这些接触可能导致直接接触者被致命病毒感染，病毒经由这些个体传播到社区，就会形成流行病疫情。

美国为什么满世界建设如此之多的生物实验室？为什么要以军方为主导建设实验室？他们的目的是什么？美国从相关国家攫取了多少敏感生物资源和信息？实验室是否符合安全标准？是否存在泄漏隐患？为什么十几年来美国独家反对《禁止生物武器公约》核查议定书？这些问题只有美国政府能够回答，真相也只有美国政府才能提供。

美方应该本着公开、透明、负责任的态度，正视国际社会关切，切实履行《禁止生物武器公约》义务，对美国境外生物军事化活动做出全面澄清，并停止独家阻挡核查议定书谈判。

澎湃新闻记者：据韩国媒体报道，防弹少年团涉朝鲜战争有关言论引发中国网友不满后，中国韵达、圆通、中通等物流公司拒绝承运涉防弹少年团相关物品。还有个别报道称，中国海关出台了新政策，禁止同防弹少年团有关联的物品进口通关。中方能否证实？对此有何评论？

赵立坚：关于防弹少年团涉朝鲜战争有关言论，我日前已经表明中方立场。以史为鉴、面向未来，珍爱和平、促进友好，这应该是我们共同的追求。我也注意到韩国外交部发言人有关表态，双方的观点相近。中方愿同韩方一道，共同为促进两国友好做出积极努力。

至于你提到的这个具体问题，中国海关等政府部门没有制定出台你关注的所谓政策。我们支持和促进中韩友好交流与互利合作的立场没有任何变化，不希望类似不负责任的报道评论继续干扰两国关系气氛。

深圳卫视记者：10月20日，中国—东盟菁英奖学金2020年开班仪式以线上方式举行，可否介绍有关情况？

赵立坚：谢谢你的关注。昨天，中国—东盟菁英奖学金2020年开班仪式以线上方式举行。外交部副部长、中方东亚合作事务高官罗照辉，中国驻东盟大使邓锡军，东盟秘书长林玉辉，中国—东盟关系协调国菲律宾东盟事务高官伊丽莎白等出席并致辞。

2018年11月，李克强总理在中国—东盟领导人会议上宣布将设立中国—东盟菁英奖学金。2019年7月，王毅国务委员兼外长和东盟各国外长共同出席奖学金启动仪式。菁英奖学金是首个东盟和对话伙伴共同设计、实施的奖学金项目，也是中国—东盟合作的创新型旗舰项目之一，将为夯实双方人文交流第三支柱发挥重要作用。

中方高度重视中国—东盟合作，始终把东盟作为周边外交优先方向。双方合作行稳致远，教育等人文领域交流功不可没。中方在去年领导人会议上宣布再次向中国—东盟合作基金增资，将继续发挥基金作用，重点打造菁英奖学金等品牌项目，开展更多人文交流活动，鼓励更多东盟优秀青年来华学习深造，为推动双方友好关系不断发展贡献智慧和力量。

总台国广记者：巴基斯坦总统阿尔维近日接受巴《观察家报》采访时表示，他对巴未来感到乐观。中巴经济走廊有望使巴成为国际地缘战略经济中心，为中、巴、中亚国家与世界的互联互通及巴实现工农业自给自足创造了良好条件。巴需要进一步提升与中国各领域合作水平，加快推进走廊高质量发展。中方对此有何回应？

赵立坚：我对阿尔维总统有关中巴经济走廊的积极表态表示高度赞赏。正如总统先生所说，作为“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊立意高远，不仅推动中巴两国经济社会发展，也致力于促进地区互联互通建设和共同繁荣。走廊建设启动以来，在能源、交通基础设施、港口等领域取得很多看得到的成果，为巴基斯坦国家建设做出了实实在在的贡献。同时，中巴都支持在协商一致基础上，探讨走廊向第三方开放，创造更大价值。以瓜达尔港为例，港口自今年上半年开始向阿富汗转运小麦、食糖、化肥等货物，已经完成货物转运近2万吨，提供近千就业岗位。

中方坚定支持中巴经济走廊建设，愿同巴方共同努力，全面落实两国领导人共识，在建设运营好现有项目的基础上，进一步聚焦社会民生、产业和农业等领域合作，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，更好造福两国和两国人民。

总台央视记者：这两天中外媒体都在关注中方公布的相关经济数据。中国是否能像十年前的金融危机时那样，再次成为全球经济的增长引擎，国际上对此有不同的看法。你怎么看？

赵立坚：中国前三季度经济增长由负转正，在当前疫情蔓延、经济低迷的背景下，取得这样亮眼的成绩十分不易，这充分展示出中国经济的强劲韧性。

我也注意到一些外媒将此解读为，中国经济复苏已经由工业领域向消费领域扩展，这将为提振世界总需求注入更大动力。我有两个例子和大家分享。一个是汽车。根据德国《商报》报道，今年第三季度，奔驰汽车在华销量同比增长超过23％，盈利占企业总盈利1/3以上；宝马在华销量同比增长30％；奥迪则实现了自32年前进入中国市场以来的最佳表现。另一个是电影票房。据有关机构统计，中国国庆期间票房收入达到近40亿元人民币。今年以来中国票房收入已超过20亿美元，首次超过北美。这再次证明，中国14亿人口所形成的超大规模市场优势和巨大内需潜力，将为中国和全球经济增长提供更有韧性、更具活力、更可持续的发展动能。

当前，中国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在重要领域和关键环节也将继续推出更多改革举措。中方将进一步扩大内需，扩大对外开放，同世界更多分享中国的发展红利。

《人民日报》记者：你此前在记者会上表示，美方近来肆意监控、滋扰、盘查和逮捕在美中国留学人员，扣押中国公民的电子设备等。你能否进一步透露细节和数据？

赵立坚：一段时间以来，美方动用司法力量，任意对中国在美留学生进行滋扰盘查，甚至捏造罪名进行抓捕和起诉。多名中国留学生在美国机场离境时受到美执法人员长时间滋扰，他们的手机、电脑等物品被任意检查甚至被扣留。仅今年5月至9月初，就有近300名中国留学人员在搭乘临时航班离开机场时被美方滋扰盘查。

美方上述行为充分暴露了其所谓保护人权的虚假面目，严重侵害中国在美留学人员合法权益，严重破坏中美正常人文交流和教育合作，中方对此予以强烈谴责。我们已向美方多次提出严正交涉，敦促美方纠正错误，停止针对中国留学人员的歧视性行为。中方将继续采取一切必要措施，维护中国公民的合法权益。

深圳卫视记者：10月19日，美国国务卿蓬佩奥在出席“三海倡议”峰会及网络论坛时称，“在世界各地看到了中国基础设施协议的毁灭性影响，从老挝到黑山再到巴基斯坦。”你对此有何评论？

赵立坚：美国一些政客“逢中必黑”，蓬佩奥先生尤为典型。中国同老挝、黑山和巴基斯坦关系传统友好，蓬佩奥先生实在不必枉费心机。今天，我就以老挝为例介绍一下基本事实。

众所周知，老挝是东南亚唯一的内陆国。“陆锁国变陆联国”是老挝政府的既定发展战略，也是老挝人民的热切发展梦想。中方应老方要求携手推进基础设施合作，做了大量打基础、利长远的开拓性工作，其中中老铁路和万象—万荣高速公路将分别于明年底和今年底建成通车。这将改写老挝没有现代化铁路和高速公路的历史，使老挝以崭新的姿态融入地区互联互通网络，架起可持续发展的“大动脉”。

正是由于中老基础设施领域合作功在当代、利在千秋，这一合作得到老挝各界热烈欢迎和积极支持。就在上周，老挝领导人向中方表示，这两条大通道对老挝突破陆锁国瓶颈、实现陆联国发展愿景具有重要战略意义。当地百姓更是踊跃参与项目建设并因此获得可观收入。沿线居民都期待着铁路和公路带来的便利和商机。不少一辈子没走出过大山的村民说起身边的变化，都觉得幸福有了盼头。他们举了一个很简单的例子。老挝盛产水果，但向周边国家出口一直不畅。一个重要原因就是交通基础设施落后。有时候水果还没运到边境就烂了。有了这些大动脉，就能够实现老挝水果出口周边国家朝发夕至。

蓬佩奥先生还是多听听老挝百姓的心声吧。老挝是世界最不发达国家之一，在基础设施建设方面还有很多短板，还有许多公路、铁路、桥梁、机场需要建设。如果蓬佩奥先生真正关心老挝的发展，不妨干点实事，少耍点嘴皮子。

今日俄罗斯记者：美国国防部长埃斯珀提出一项新倡议，即与志同道合的民主国家强化和扩大盟友体系以应对中国和俄罗斯。关键是加大武器销售，帮助盟友提高防御能力，并支持美国国防工业应对来自中俄的竞争。你对此有何评论？

赵立坚：我注意到了美国国防部长近期的表态。我们多次说过，中国从来无意挑战或取代谁。我们最关心的是提高本国人民的福祉，最重视的是实现中华民族的复兴，最期待的是世界和平稳定。美方寻求将中国打造成对手是严重战略误判，是把自身战略资源投入到错误的方向，这无助于中美互信与合作，无助于维护地区和世界的和平与稳定。

中国的对美政策保持着高度稳定性和连续性。我们敦促美方一些政客摒弃陈旧过时的冷战思维和零和博弈观念，客观理性看待中国和中美关系、中俄关系，同中方相向而行，推动中美关系回到以协调、合作、稳定为基调的正确轨道上来。

彭博社记者：有报道称特朗普国际酒店的管理团队在华银行账户2013至2015年在中国缴纳了超过18万美元税款，外交部对此有何评论？

赵立坚：我不了解有关情况。中方一贯坚决反对美国任何人在美国大选中拿中国说事。

总台央视记者：美国国家安全局20日发表声明称，中国政府支持的恶意网络活动对美国国家安全系统、国防工业基地和国防部的信息网络构成威胁。该局还首次详细列出有关恶意网络行为者正在利用的安全漏洞。中方对此有何回应？

赵立坚：作为“棱镜计划”主要实施单位和全球最大的网络窃密机构，美国国家安全局公开指责别国从事网络窃密，这确实是一条具有讽刺意味的新闻。美国国家安全局多年来一直从事全球最大规模网络攻击和窃密行动，甚至连自己的盟友都不放过。众所周知，美在信息技术软硬件方面占据领先地位，也掌握了最多的软硬件漏洞，在利用漏洞从事网络攻击和窃密上拥有天然优势。斯诺登曾公开表示，美国国家安全局应当列入“最坏的犯罪组织之列”。

今年3月，360公司发布的报告表明，美国攻击组织APT-C-39曾对中国航空航天、科研机构、石油行业、大型互联网公司以及政府机构等关键领域进行了长达11年的网络渗透攻击。美国和中国谁是受害者，显而易见。

谎言重复一千遍也变不成真理。美国这个“黑客帝国”应该立即停止贼喊捉贼的把戏。

彭博社记者：投资者担心赞比亚或成为新冠肺炎疫情发生以来非洲首个主权违约国。欧洲债券持有人质疑来自中国贷款的透明度。请问中国如何看待与其他债券持有人之间的矛盾，是否会公开账目、使用标准程式并重新对双边债务进行谈判？

赵立坚：中国同赞比亚关系传统友好。新冠肺炎疫情发生以来，中赞两国携手抗击疫情，稳步推进友好合作。对于赞比亚等非洲国家面临的债务问题，中方已多次表明立场，并积极致力于全面落实G20缓债倡议。中方将继续遵照中非领导人共识和G20缓债倡议，解决赞比亚等非洲国家涉华债务问题，支持赞比亚政府根据“债权人平等对待”等原则处理好债务问题。我们愿同包括私营债权方在内的有关各方一道，为缓解赞比亚债务压力做出积极努力。

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(责编：张信凤、杨牧)