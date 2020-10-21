中国驻菲使馆向菲律宾政府捐赠150台氧疗仪

人民网曼谷10月21日电（记者 赵益普）10月21日，中国驻菲律宾大使黄溪连在菲律宾总统府向菲文官长梅地亚尔蒂移交中国驻菲使馆捐赠的150台经鼻高流量氧疗仪,以帮助菲方救治新冠肺炎中重症患者。

黄溪连表示，新冠肺炎疫情发生以来，中菲两国政府和人民互施援手、共同抗疫，书写了新时期守望相助的兄弟情谊和伙伴关系。此次中方根据菲当前抗疫的需要，再次向菲政府捐赠150台经鼻高流量氧疗仪，进一步传递了中菲携手抗疫、共渡难关的坚定信心。在中国共产党的坚强领导下，中国取得了抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，中国第三季度GDP同比增长4.9%，已成为世界重要增长引擎，相信中国经济的快速复苏也将助力菲经济恢复发展。衷心希望菲律宾在杜特尔特总统的领导下早日战胜疫情，尽快恢复正常社会秩序和生产生活。中国大使馆将始终与菲政府和人民站在一起，直至疫情最终胜利。

梅地亚尔蒂文官长代表菲政府感谢中方为协助菲战胜疫情持续提供的各项支持和帮助，赞赏中方取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，表示菲方愿与中方继续紧密合作，争取早日战胜疫情。菲方对中国的经济社会发展成就深感钦佩，这是令人鼓舞和充满希望的积极信息，相信也将为菲尽快实现经济复苏带来机遇。

上述150台氧疗仪系中方向菲政府捐赠130台呼吸机后，再次捐赠高级呼吸支持设备，帮助菲方抗击新冠疫情。此前，中国政府已向菲方提供多轮抗疫援助，包括25万余套检测试剂、180多万件个人防护装备等。中国地方政府、企业等也积极向菲提供抗疫援助，包括援建病毒检测实验室、捐赠近1000万件个人防护装备。此外，中国驻菲使领馆还通过地方政府和非政府组织，向受疫情影响的菲困难民众提供“友谊包”，惠及超过4万户家庭。

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