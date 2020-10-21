南非自由州省一对中国夫妻遭持枪抢劫 中国驻约堡总领馆发布安全提醒

人民网约翰内斯堡10月21日电（王磊）据中国驻约翰内斯堡总领馆10月20日消息，上周末，在自由州省博察贝洛（Botshabelo）经营超市的一对中国夫妻在开门营业期间突遇多名歹徒持枪抢劫并被殴打致伤，后得到自由州福建同乡会石钦平会长等领保志愿者及时协助送至医院接受治疗，所幸无生命危险。据了解，该超市上月就发生过不法之徒闯入并抢走现金若干的事件，但并未引起该对夫妇足够警惕，目前警方已介入，并着手调查是否为同一伙犯罪分子所为。

自去年以来，自由州省夸夸（QwaQwa）、博察贝洛（Botshabelo）和塔巴恩丘（Thaba Nchu）等地相继发生涉及中国公民的恶性治安案件，造成数人不幸伤亡。今年南非暴发新冠病毒疫情后，包括自由州在内的各地疫情和安全形势双双严峻，政治贪腐审理、经济衰退和失业引发集会游行、抗议罢工、街头警民对峙和武装抢劫等治安案件激增。近期，在自由州省Senekal地区因农场主被杀案审理造成种族对抗情绪上升，当地出现相关诉求冲突的民众聚集在法庭外紧张对峙，给当地治安带来严重威胁和不稳定因素。与自由州省接壤的莱索托近期也发生中国公民遭绑架杀害和遇袭身亡案件。

驻约堡总领馆再次郑重提醒在自由州生活和工作的侨胞，远离祖国和亲人，健康平安为首要，血淋淋的事实和深刻沉痛的教训在告诫我们，莫因眼前的蝇头小利而忽视人身安全，勿凭一时的侥幸而出现追悔莫及的后果。

南非因疫情宣布的全国紧急状态尚未结束，领区的豪登省和自由州省疫情严重程度仍在全国前列，希望广大侨胞不要掉以轻心，不因疫情有所减缓而放松警惕。在疫情进入常态化情况下，务必把身体健康和生命安全放在首位，克服对抗疫和安防的疲劳情绪和厌战心态，持续采取经营场所的安防措施，建议商户根据自身情况购买必要保险，大宗交易尽可能采取无现金交付款方式，在偏僻乡村地区和黑人区经营的超市、酒铺等应视情及时缩短平时和周末的营业时间，同时注重安全预防，尽可能远离政治性集会游行等活动区域。如遇抢劫等突发事件保持冷静,以确保人身安全、舍财不舍命为第一原则，不与匪徒发生冲突,如能还击需避免防卫过当，事后及时报警并就近联系中国驻南非使领馆、华人警民合作中心或当地侨团寻求帮助。

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