外交部：中国经济逆势上扬正向拉动全球经济复苏

新华社北京10月20日电（记者成欣）针对中国前三季度经济同比增长0.7%一事，外交部发言人赵立坚20日说，在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济低迷的大背景下，中国经济取得这份发展成绩单更显得难能可贵，对全球的经济复苏起到了正向的拉动作用。

当日例行记者会上，有记者问：中国国家统计局10月19日公布的数据显示，中国前三季度经济同比增长0.7%，引发各界广泛关注。请问中国经济逆势上扬对世界经济复苏意味着什么？

“这当然是个好消息。”赵立坚说，根据国家统计局19日公布的数据，中国前三季度经济增长由负转正，特别是第三季度经济增速加快，同比增长4.9%，比第二季度加快1.7个百分点。今年前三季度，中国实际使用外资同比增长5.2%，货物贸易进出口总值同比增长0.7%，累计进出口总值年内首次实现同比正增长。

“我们同时不断加强自贸试验区建设，中国自贸试验区已经增加到21个。”赵立坚说，根据此前世界银行发布的《2020年全球营商环境报告》，中国营商环境全球排名升至第31位。国际货币基金组织日前预测，中国将是今年唯一能够保持正增长的主要经济体，这也反映了外界对中国经济增长的坚定信心。

“在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济低迷的大背景下，中国经济取得这份发展成绩单更显得难能可贵，对全球的经济复苏起到了正向的拉动作用。”赵立坚说，中国将继续全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为各国提供广阔市场和发展机遇，为世界经济复苏和增长增添更多的动力。

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