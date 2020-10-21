英国机场开通“一小时新冠检测”服务

英国希思罗机场20日开通“一小时新冠病毒检测”服务，以便前往部分国家和地区的旅客及时获取阴性结果，从而在飞抵目的地后免受隔离。

英国《泰晤士报》报道，目前中国香港特别行政区和意大利接受入境旅客持航班起飞前快速检测阴性结果作为检疫证明，希思罗机场的快速检测点第一步将优先接待前往这两地的旅客。检测费80英镑（约合692元人民币），旅客需提前预约。

两家航空服务企业柯林森集团和瑞士国际空港服务有限公司证实，20日将在希思罗机场2号和5号航站楼启动快速检测点。检测点初步计划开放4周，但可能应旅客需求延长。

快速检测工具由牛津大学研发，大约一小时出结果。

英国交通大臣格兰特·沙普斯19日说，政府正与美国洽谈在两国间试行出港前检测。沙普斯说，旅客如果在美国境内完成隔离或接受病毒检测，可避免抵英后再隔离，希望出港前检测有助于打造全球范围内出行新标准。

目前英国政府把大约150个国家和地区标记为“高风险”，要求来自这些国家和地区的旅客入境后隔离两周。英政府开通少数“旅行走廊”，不强制一些“安全”国家和地区入境的旅客隔离。

《泰晤士报》报道，英美21日将在美国联合航空公司一架从希思罗机场飞往新泽西州纽瓦克机场的航班上首次试点“健康护照”。（海洋）【新华社微特稿】

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