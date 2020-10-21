利比亚冲突双方重启谈判

利比亚冲突双方19日在联合国斡旋下启动新一轮谈判，以期结束这个北非国家持续多年的动荡。

在联合国利比亚问题代理特使斯蒂芬妮·威廉姆斯监督下，利比亚联合军事委员会第四轮会谈19日在瑞士日内瓦启动。这轮会谈预期持续至24日。

威廉姆斯16日在俄罗斯首都莫斯科会晤俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，说她过去两天与利比亚冲突双方代表团分别开会，会议结果“令人鼓舞”。

威廉姆斯领导的联合国利比亚支助团期望冲突双方代表围绕所有悬而未决的问题形成解决方案，以期在利比亚实现“全面、永久停火”。她19日在会谈开始时说，就安全议题成功谈判将给政治和经济轨道的谈判带去积极影响。

利比亚联合军事委员会框架下的安全会谈是化解利比亚冲突三轨会谈中的其中一轨，另外两轨涉及政治、经济议题。涉及政治议题的会谈定于11月在突尼斯举行。联合国方面说，会谈旨在推动冲突双方就治理架构达成共识，以推动利比亚举行全国选举。

利比亚民族团结政府和国民代表大会8月相继宣布停火，呼吁在中部城市苏尔特设立非军事区、举行总统和议会选举。冲突双方9月就交换在押人员、开放空中和陆路运输达成初步共识。利比亚国家石油公司本月11日说，正恢复在利比亚最大油田沙拉拉油田产油。

利比亚两大政治势力割据对峙。民族团结政府受联合国承认，控制首都的黎波里等西部地区，得到土耳其和卡塔尔等国支持。国民代表大会与东部武装“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市，受阿拉伯联合酋长国和埃及等国支持。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)