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青田，跟欧洲越来越近(我的侨乡·我的家⑨)

本报记者  孙少锋

2020年10月21日07:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

青田夜景。
　　本报记者 高 乔摄

青田人移民史有300多年。如今，青田55万人口中，华侨华人有33万人，旅欧侨胞占了八成。“家家有华侨，户户有侨眷”，正是青田的真实写照。

漫步青田的大街小巷，道路两旁排列着各种各样的欧式建筑。在这里，很多青田人口袋里都会揣上点欧元。谢人情、吃酒席，拿欧元表达心意；市场的卖菜阿婆熟知汇率，找零钱总是很麻利；银行里，醒目的欧元汇率牌上跳动的数字，牵引着很多人的心跳……

“世界超市”经营7万多种进口商品

到青田，不能不逛的是侨乡进口商品城，这是当地人口中的“世界超市”。9万平方米的营业区内，248家公司经营着70多个国家的7万多种商品。世界上优质的生活用品，差不多都能从这里“淘”到手。

红酒是进口商品城的王牌产品。青田县政府在2018年、2019年中国国际进口博览会的一周后，举办了两届华侨进口商品城博览会暨青田葡萄酒交易会。意大利侨胞、侨乡进口商品城商会会长周勇全程参与了两届展会的组织协调工作。

周勇清晰记得，2018年举办第一届葡萄酒交易会时，作为主宾国的意大利来了130多个酒庄参会。这是意大利红酒行业史上最大规模的出境展销。3天交易会，与采购商会面，与消费者交流……老外们忙得满头大汗却满心欢喜。周勇说：“他们看上了中国的消费市场潜力。”

会后聚餐，100多个老外要周勇讲几句。结果，一上台他的泪珠子就落下来了。多年在意大利打拼的周勇，从身无分文到有所成就，意大利就是他的第二故乡。现在，带着意大利人回来参与家乡经济建设，惠及双方，他感觉做的事很有价值。

去年的第二届葡萄酒交易会，主宾国是西班牙，成绩单更加靓丽：667家境外酒庄、1182名参展商、国内5000名专业采购商参会。原瓶原装纯进口、跳过中间商的酒庄直销价、国内唯一的纯进口红酒专场，这些优势让青田红酒迅速蹿红。很快，嗅觉敏锐的660多家海外酒庄入驻侨乡进口商品城。

周勇告诉记者，今年的第三届交易会轮到法国做庄，招商工作正有序展开。根据疫情形势，他们已做出线上、线下等多种预案。

红酒与美妆让青田与欧洲牵手

记者在今年初到访青田时，赶上了侨乡进口商品城的年会。在场的百余名商户代表，脸上流淌着欢喜，个个光彩照人。

青田县副县长朱秀雄透露道，下一步，青田还要闯关美妆市场。他解释说，国家已在广东、浙江等地试点，放宽化妆品的进口。美妆产品进口将迎来春天。“青田不仅要赚男人的钱，更要赚女人的钞票。”

为什么是红酒美妆，又为什么是欧洲？在县政府的办公室，朱秀雄向记者揭开谜底。

“青田拿红酒美妆试手，有人民追求美好生活、中国政府鼓励进口优质商品的大背景。进口商品城就是一座金矿，我们一定不能错过。但青田不具备采购大宗商品的地理、交通等条件，只能在日用消费品上发力。而日用消费品领域，欧洲产品恰恰占有较大优势。”

当然，这还只是青田与欧洲牵手的序章。接下来的百国风情聚居区、咖啡小镇、华侨经济文化实验区等重点工程，才是重头戏。

与欧洲合作，青田有个独特的优势——数量众多的青田籍旅欧侨胞。他们熟知欧洲，对各国经济风向敏感。他们动员组织能力强大，是最好的中介、最便捷的桥梁。

“青田与欧洲经贸合作乃至文化交流的精彩剧情，还在后头。”朱秀雄透露。而这份精彩，爱国爱乡的青田籍侨胞怎会错过？他们绝不会满足于只做中介和二传手。

大批侨胞回乡置业抱团养老

过去走出去有多果决，如今的归来就有多炽烈。

大批的侨胞回乡置业，抱团养老，掀起一股风潮：有的返回乡里选任村长带领村民共同致富，有的在城里投资创业，有的埋头山水之间聚焦文化旅游……每年，都有数以万计的侨胞在青田与世界各地往返。

三溪口街道的威尼斯康养小镇别有洞天。

说起威尼斯康养小镇的由来，也算是天意。一方面，很多上世纪五六十年代在外打拼的侨胞，期待落叶归根，奈何近乡情怯。意大利西部六省一市联谊会会长叶先平，与亲朋好友一合计，干脆抱团回国养老。而三溪口街道正规划宏伟蓝图：把三溪口街道打造成山水颐养闲居的理想空间、滨江山水新城和养生养老目的地。

双方一拍即合。总投资40多亿元人民币的项目，很快成为省市县的重点工程。街道也为该项目提供道路桥梁、康复中心、颐养社区等多项配套支持。

今年初记者到访这里时，一期50余幢合院销售已经接近尾声，后续开发建设的一线江景合院和高层华侨公寓也正在紧张施工中。未来，东方威尼斯将呈现合院、洋房、高层、叠院等全产品形态的度假养老园区。

近日，接受电话采访时，叶先平说出了自己最大的心愿：看好中国的未来，他将加大在中国的投资。同时希望在意大利的儿子能讨个中国老婆，将来回青田接手他的事业。

“毕竟，青田正在不停追赶世界发展的脚步。作为华侨创业热土、生活乐土的青田，值得留恋，更值得期待！”叶先平说。

(责编：艾雯、燕勐)
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