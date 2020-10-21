抗美援朝精神永远是宝贵财富(望海楼)

“抗美援朝战争锻造形成的伟大抗美援朝精神，是弥足珍贵的精神财富，必将激励中国人民和中华民族克服一切艰难险阻、战胜一切强大敌人。”10月19日，习近平总书记在参观纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览时的重要讲话令人备感振奋。

“雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。”70年前，为了保卫和平、反抗侵略，中国党和政府毅然作出抗美援朝、保家卫国的历史性决策，英雄的中国人民志愿军高举正义旗帜，同朝鲜人民和军队一道，舍生忘死、浴血奋战，赢得了抗美援朝战争伟大胜利，为世界和平和人类进步事业作出巨大贡献。

历时两年零九个月的抗美援朝战争中，中国人民志愿军共毙、伤、俘敌71万余人。战争以美国侵略者被从鸭绿江边打回到三八线而告结束。抗美援朝战争的胜利雄辩地证明：“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”。

抗美援朝战争不仅奏响了一曲曲可歌可泣的凯歌，而且锻造出伟大的抗美援朝精神——祖国和人民利益高于一切、为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神；英勇顽强、舍生忘死的革命英雄主义精神；不畏艰难困苦、始终保持高昂士气的革命乐观主义精神；为完成祖国和人民赋予的使命、慷慨奉献自己一切的革命忠诚精神；以及为了人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神。

人无精神则不立，国无精神则不强。而精神往往需要从斗争中汲取。回望中国共产党走过的99年光辉历程，正是在一场场具有历史特点的伟大斗争中，党带领人民凝铸起强大的精神力量，有力地推动了中华民族伟大复兴的历史进程。

抗美援朝运动以高度的爱国主义和国际主义精神教育人民，极大地鼓舞起中国人民的革命精神和劳动热情。

对内，抗美援朝成为鼓舞中国人民恢复和发展国民经济的巨大动力。为了支援前线，工人们提出“工厂即战场，机器即枪炮”的口号；广大农民踊跃交售“爱国粮”；全国城乡到处出现父母送儿女、妻子送丈夫、兄弟争相入伍的感人场面。正是由于全国各族人民的大力支援，才形成了同仇敌忾、战胜一切困难和强大敌人的无穷力量，才赢得了抗美援朝战争的胜利。

对外，抗美援朝也极大鼓舞了全世界被压迫民族和人民争取民族独立和人民解放的正义事业，极大推进了世界和平与人类进步事业。中国人民志愿军的力量源泉及其获得胜利的根本原因，是伟大的抗美援朝斗争的正义性。这场正义之战也得到全世界爱好和平国家和人民的同情、支持和援助，最终正义之师赢得了战争胜利，维护了亚洲以及世界的和平。这颗精神火种一直延续到今日，继续在人类命运共同体的理念中发光发热。

抗美援朝战争的胜利，是正义的胜利、和平的胜利、人民的胜利。伟大的抗美援朝精神，是中国共产党人和人民军队崇高风范的生动写照，是中华民族传统美德和民族品格的集中展示，是以爱国主义为核心的民族精神的具体体现。这种精神永远是中国人民的宝贵财富。

未来在中华民族伟大复兴的道路上，免不了还有许多险滩、暗流，但只要我们在精神上站得住、站得稳，就一定能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。

（作者为本报评论员）

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